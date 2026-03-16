Conexión Orellut | El Real Sporting golea al CD Castellón y agranda el bache de resultados de los albinegros

El pódcast deportivo de Mediterráneo, Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, estrena este lunes un nuevo episodio centrado en la dura derrota del CD Castellón ante el Real Sporting por 4-1 y en la mala racha de resultados que atraviesa el conjunto albinegro.

El programa repasa las claves del partido disputado en Gijón y analiza el momento del equipo tras tres jornadas especialmente complicadas. Además, el episodio recoge las declaraciones de ambos técnicos al término del encuentro.

En la tertulia participan, junto a José Luis Gual, Dragan Punisic, Iván Campos, Pablo Bou y David Jorques, que aportan su visión sobre los datos, las métricas del choque y la situación deportiva del Castellón. El episodio también reflexiona sobre la fragilidad defensiva mostrada en las últimas semanas, la ansiedad que puede estar afectando a la plantilla y la necesidad de rebajar la presión sobre los jugadores más jóvenes.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.