El uno a uno del Castellón en Gijón | Vota al mejor
Dura derrota de los orelluts, pese al gol inicial de Cala (4-1)
Matthys
|5| El portero belga encajó cuatro goles, sin milagros bajo palos. Indeciso en algunos balones laterales.
Mellot
|4| Más errático de lo que acostumbra. Superado. Culminó un mal partido con una expulsión que quizá pudo evitar.
Alberto
|4| Tampoco fue su mejor noche. Vio muy pronto una amarilla que le condicionó. Sustituido en el tramo final.
Sienra
|4| De vuelta a la titularidad, contribuyó a los desajustes defensivos. Sufrió en el cuerpo a cuerpo con Juan Otero.
Lucas Alcázar
|4| Tuvo poca influencia en el juego ofensivo y tampoco cerró su banda en los momentos difíciles del equipo.
Gerenabarrena
|6| Quitó y distribuyó en las mejores fases de juego. Quedó como único pivote, impotente ante la sucesión de errores.
Diego Barri
|5| De más a menos, comenzó con soltura y se vio desbordado por el cambio de inercia en el partido. Relevado.
Cipenga
|5| Activo, desbordó pero anduvo falto de precisión en los últimos metros. Lanzó transiciones con buenas conducciones.
Pablo Santiago
|5| Botó una gran falta lateral que significó el gol anulado a Camara. Se movió bien entre líneas. Fue el primer sustituido.
Cala
|6| Marcó un gol y generó las mejores oportunidades, en buena conexión con Camara.
Camara
|5| Gol anulado aparte, provocó el penalti y ganó muchos duelos. Pudo marcar en un mano a mano al filo del descanso.
También jugaron
Suero | 5 |. Dinámico. Justo al poco de entrar expulsaron a Mellot, condicionando el plan
Raúl S. | 5 |. Desdichado. Recibió un golpe que le hizo sangrar y el Sporting marcó el 3-1 cuando estaba en la banda. Pudo marcar luego de un cabezazo.
Doué | 4 |. Errático. Perdió el balón del 4-1 definitivo.
Brignani | - |. Defendió en los últimos minutos.
Álvaro | - |. Tramo final. Poco que hacer
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