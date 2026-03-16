El uno a uno del Castellón en Gijón | Vota al mejor

Matthys

|5| El portero belga encajó cuatro goles, sin milagros bajo palos. Indeciso en algunos balones laterales.

Mellot

|4| Más errático de lo que acostumbra. Superado. Culminó un mal partido con una expulsión que quizá pudo evitar.

Alberto

|4| Tampoco fue su mejor noche. Vio muy pronto una amarilla que le condicionó. Sustituido en el tramo final.

Sienra

|4| De vuelta a la titularidad, contribuyó a los desajustes defensivos. Sufrió en el cuerpo a cuerpo con Juan Otero.

Lucas Alcázar

|4| Tuvo poca influencia en el juego ofensivo y tampoco cerró su banda en los momentos difíciles del equipo.

Gerenabarrena

|6| Quitó y distribuyó en las mejores fases de juego. Quedó como único pivote, impotente ante la sucesión de errores.

Diego Barri

|5| De más a menos, comenzó con soltura y se vio desbordado por el cambio de inercia en el partido. Relevado.

Cipenga

|5| Activo, desbordó pero anduvo falto de precisión en los últimos metros. Lanzó transiciones con buenas conducciones.

Pablo Santiago

|5| Botó una gran falta lateral que significó el gol anulado a Camara. Se movió bien entre líneas. Fue el primer sustituido.

Cala

|6| Marcó un gol y generó las mejores oportunidades, en buena conexión con Camara.

Camara

|5| Gol anulado aparte, provocó el penalti y ganó muchos duelos. Pudo marcar en un mano a mano al filo del descanso.

También jugaron

Suero | 5 |. Dinámico. Justo al poco de entrar expulsaron a Mellot, condicionando el plan

Raúl S. | 5 |. Desdichado. Recibió un golpe que le hizo sangrar y el Sporting marcó el 3-1 cuando estaba en la banda. Pudo marcar luego de un cabezazo.

Doué | 4 |. Errático. Perdió el balón del 4-1 definitivo.

Brignani | - |. Defendió en los últimos minutos.

Álvaro | - |. Tramo final. Poco que hacer