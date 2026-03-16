Voulgaris estalla por el gol anulado a Camara en el Sporting-Castellón: la crítica de Bob, el controvertido audio...

Baste decir que, de entrada, el CD Castellón no estuvo bien, al perder por 4-1 frente al Real Sporting de Gijón, en El Molinón, en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, pero tampoco tuvo suerte con el arbitraje de Jon Ander González Esteban.

Cerca de la medianoche del domingo al lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicaba los dos audios de las acciones en las que el colegiado vasco acudió al monitor.

El penalti

En un vídeo editado de un minuto, el VAR corrigió el grave error, de entrada, cuando Pablo Vázquez bloqueó con el brazo el trallazo de Ousmane Camara. El diálogo es el siguiente:

VAR. Jon, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano.

ÁRBITRO. Estoy en la pantalla, sí.

VAR. Te voy a mostrar cómo, en el momento del disparo, el jugador del Sporting tiene el brazo a 90 grados, muy abierto, ¿vale?

ÁRBITRO. Sí, lo tiene en ángulo recto.

VAR. Es el momento de impacto: te dejo en dinámica, para que tú valores la posición.

ÁRBITRO. Tiene el ángulo recto, yo pensaba que lo tenía orientado hacia abajo. Pero tiene el ángulo recto, así que pito penalti, sin tarjeta.

VAR. Perfecto, Jon. Gracias

El árbitro Jon Ander González Esteban, en el monitor del Sporting-Castellón. / MARCOS LEÓN / LA NUEVA ESPAÑA

El gol anulado

Aquí, el montaje es de casi dos minutos, con el siguiente diálogo.

VAR. Jon, te recomiendo una revisión para que valores una posición de fuera de juego por interferencia.

ÁRBITRO. Si, estoy en la pantalla, ahora justo.

VAR. Mira, te cuento. El jugador número 5, Alberto, es el jugador que está en posición de fuera de juego (...). Te voy a dejar que valores si interfiere en la jugada o no, ¿vale?

(Segundos de jaleo entre los banquillos).

ÁRBITRO. No, no la veo... Ahora sí. Pónmela desde el principio, desde dode nace Alberto, eso es.

VAR. OK.

ÁRBITRO. Ahí veo que Alberto está en la trayectoria que podría seguir el defensor, que podría disputar el balón con Camara, así que le ha molestado y está en posición de fuera de juego. Es fuera de juego por interferencia en el adversario.

VAR. Perfecto, Jon.

Más mosqueo

A la conclusión del encuentro, llamó poderosamente la atención los gestos de cercanía del colegiado con varios futbolistas del Sporting, especialmente con Juan Otero.

Además, se trata de un árbitro maldito para el albinegrismo, con otros tres partidos anteriores polémicos.

Tres precedentes para inquietarse

Hace ahora más de cinco años, en la anterior etapa del Castellón en Segunda División, pitó un CD Castellón-AD Alcorcón, que concluyó 0-2. Los albinegros fueron castigados con dos penaltis advertidos por el VAR muchos segundos después de las acciones (unas manos de Rafa Gálvez y un pisotón de Gus Ledes sobre Sergio Arribas) que significaron una derrota. También el el SkyFi Castalia, el 25 de enero del 2025, dirigió el 1-2 contra el Córdoba CF, derrota que le costó el cargo a Dick Schreuder, con los andaluces remontando en el descuento después de que el empate a cargo de Álex Sala hubiese llegado en un penalti protestado por todos (el propio técnico neerlandés el primero). Esta temporada también impartió justicia en el duelo entre albinegros y califales, solo que esta vez a domicilio... y el Córdoba volvió a ganar por 2-1, de nuevo en un encuentro en el que había empezando mandando los albinegros. Entonces, el perjudicado fue Johan Plat, expulsado al filo del descanso con una incomprensible tarjeta roja.

Lo que opina Voulgaris

El presidente, copropietario y dueño del CD Castellón dejó una largo análisis en las redes sociales.

"El defensor está en el lado opuesto tanto del atacante como del balón. ¿Cómo se suponía exactamente que iba a intervenir en esa jugada de manera legal sin pasar a través del atacante o cometer una falta?

En casi todos los saques de banda, hay jugadores atacantes en posiciones de fuera de juego, o jugadores que se mueven a posiciones de fuera de juego durante la acción. ¿Qué criterios se están aplicando para determinar la obstrucción cuando el jugador en cuestión está en el lado opuesto tanto del envío como del balón?

Si esto es suficiente para anular un gol, entonces casi todos los saques de banda que involucren a un atacante en posición de fuera de juego deberían revisarse cuadro por cuadro hasta encontrar una razón para desautorizarlo.

Estoy seguro de que cada club siente que ha sufrido por el arbitraje en diferentes momentos esta temporada, pero mi responsabilidad es con mi club y mi equipo.

Nuestros jugadores y entrenadores han luchado increíblemente duro en lo que ya ha sido una temporada memorable. Merecen algo mejor. Nuestros aficionados merecen algo mejor. La integridad de la liga merece algo mejor.

Si esta competición va a decidirse de manera justa e igualitaria, el estándar de arbitraje simplemente tiene que mejorar. Hay demasiado en juego para intervenciones del VAR que se sientan tan subjetivas y arbitrarias.

El mensaje a los suyos

"Independientemente, no jugamos lo suficientemente bien en el partido y todavía hay mucho que podemos controlar desde nuestro lado para mejorar", ahondó Voulgaris.