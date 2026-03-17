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Desembarco a la vista en el Carlos Belmonte: La afición del Castellón agota las 700 entradas a Albacete en horas

El club ha puesto este martes a disposición de los aficionados las entradas, a 20 euros, en la zona visitante...han volado en un día

Aficionados del CD Castellón en el Estadio SkyFi Castalia.

Aficionados del CD Castellón en el Estadio SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Aitor Aguirre

Vila-real

La afición del CD Castellón ha vuelto a responder. Las 700 entradas enviadas por el Albacete para la zona visitante se han agotado este lunes, confirmando que el desplazamiento al Carlos Belmonte del próximo sábado 28 de marzo, a las 21.00 horas, será uno de los más multitudinarios y esperados de la temporada. En el acceso de los abonados para comprar las entradas visitantes, aparece 'entradas agotadas'.

Pese a la mala racha del equipo, la hinchada albinegra acompañará en masa al conjunto orellut en un partido de enorme importancia en la pelea por los puestos de play-off y por seguir mirando de cerca al ascenso directo a Primera División. El club facilitó a primera hora toda la información para que los abonados pudieran adquirir sus localidades, a un precio de 20 euros, y la respuesta no tardó en desbordar cualquier previsión.

La afición del Castellón durante el Real Sporting-Castellón

La afición del Castellón durante el Real Sporting-Castellón / Javier Ortí

De hecho, en apenas unas horas la Federación de Peñas del Club Deportivo Castelló informó de que ya había completado dos autobuses y estaba a punto de llenar el tercero. Hasta ahora, el desplazamiento con mayor presencia de seguidores albinegros había sido el de Andorra, aunque todo apunta a que la cita de Albacete estará podría incluso superarlo, siempre y cuando haya más entradas.

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Hay que destacar que se trata del trayecto más cercano con 248 kilómetros de distancia entre Albacete de la capital de la Plana. El desembarco ya está en marcha y la afición del Castellón volverá a estar al lado de su equipo

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