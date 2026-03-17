Desembarco a la vista en el Carlos Belmonte: La afición del Castellón agota las 700 entradas a Albacete en horas

La afición del CD Castellón ha vuelto a responder. Las 700 entradas enviadas por el Albacete para la zona visitante se han agotado este lunes, confirmando que el desplazamiento al Carlos Belmonte del próximo sábado 28 de marzo, a las 21.00 horas, será uno de los más multitudinarios y esperados de la temporada. En el acceso de los abonados para comprar las entradas visitantes, aparece 'entradas agotadas'.

Pese a la mala racha del equipo, la hinchada albinegra acompañará en masa al conjunto orellut en un partido de enorme importancia en la pelea por los puestos de play-off y por seguir mirando de cerca al ascenso directo a Primera División. El club facilitó a primera hora toda la información para que los abonados pudieran adquirir sus localidades, a un precio de 20 euros, y la respuesta no tardó en desbordar cualquier previsión.

La afición del Castellón durante el Real Sporting-Castellón / Javier Ortí

De hecho, en apenas unas horas la Federación de Peñas del Club Deportivo Castelló informó de que ya había completado dos autobuses y estaba a punto de llenar el tercero. Hasta ahora, el desplazamiento con mayor presencia de seguidores albinegros había sido el de Andorra, aunque todo apunta a que la cita de Albacete estará podría incluso superarlo, siempre y cuando haya más entradas.

Hay que destacar que se trata del trayecto más cercano con 248 kilómetros de distancia entre Albacete de la capital de la Plana. El desembarco ya está en marcha y la afición del Castellón volverá a estar al lado de su equipo