Los horarios le 'hacen la Pascua' al Castellón: ¡más partidos en el SkyFi Castalia entre semana!

La afición del CD Castellón vuelve a sentirse castigada por los horarios. Cuando la temporada entra en su tramo decisivo y más importante, el SkyFi Castalia tendrá que responder en tres partidos como local marcados por días laborables o poco agraciados, una circunstancia que complica la asistencia y vuelve a poner al seguidor albinegro en el papel de gran perjudicado.

La queja no nace de un caso aislado. El malestar llega porque se acumulan varios encuentros de máxima exigencia en un contexto poco favorable para la grada. No solo por el rival, sino por el momento elegido para jugar.

Tres partidos, un mismo problema

El Castellón afrontará en Castalia los duelos ante:

Cultural y Deportiva Leonesa

UD Almería

Granada CF

Los tres compromisos llegan entre semana, lo que obliga a miles de aficionados a reorganizar su jornada laboral, familiar y personal para poder estar con el equipo.

El perjudicado de siempre

Cada vez que aparecen estos horarios, el impacto recae sobre el mismo actor: la afición.

Porque el problema no es solo el partido. El problema es todo lo que lo rodea:

salir del trabajo con el tiempo justo

recoger a los niños

llegar desde otros municipios de la provincia

asumir atascos, prisas y falta de margen

volver tarde a casa en plena semana

En otras palabras, acudir a Castalia deja de ser una fiesta natural para convertirse en una carrera contrarreloj.

Castalia pierde afluencia

Y eso también afecta al equipo. Porque un estadio no responde igual en un horario amable que en una tarde o noche laboral. No es lo mismo un partido en fin de semana que otro condicionado por las obligaciones del día siguiente.

El Castellón necesita el impulso de su gente en una parte decisiva del curso, pero las decisiones sobre los horarios vuelven a poner barreras a una afición que ha respondido durante toda la temporada.

Malestar en el albinegrismo

Entre los seguidores crece la sensación de que el castellonismo vuelve a pagar los platos rotos del fútbol televisado. Se prima la parrilla, se ordena el calendario y después se obliga al aficionado a adaptarse como pueda.

La consecuencia es evidente: menos comodidad, más esfuerzo y mayor sensación de agravio para una masa social que sostiene al equipo en casa y fuera.

Juan Francisco de la Ossa

La afición, la gran olvidada

En un momento en el que el Castellón se juega buena parte de sus aspiraciones, la sensación en el entorno albinegro es clara: Castalia debería ser un factor a favor, no una prueba de resistencia para sus propios seguidores.

Porque mientras el club se juega puntos clave, la afición vuelve a cargar con el peaje de unos horarios que castigan al de siempre. Y en Castellón, una vez más, el perjudicado vuelve a ser el mismo: el aficionado albinegro.

Resumen

El Castellón regresa a los horarios poco agraciados. Desaparecen los encuentros de los domingos (cuando hablamos de jugar en el SkyFi Castalia). Resulta sorprendente, y hasta poco equitativo, que sus tres próximos compromisos vayan a ser entre semana.

Sí porque recibirá a la Cultural Leonesa el próximo lunes (23 de marzo del 2026, 20.30 horas) para, después de visitar al Albacete en el Carlos Belmonte (día 28 de marzo del 2026, sábado, a las 21.00 horas), afrontar sendos compromisos seguidos en el coliseo albinegro, primero el Jueves Santo (2 de abril, 20.00 horas) frente al Almería, cuatro días antes del Castellón-Granada (Lunes de Pascua, 4 de abrlil del 2026, a las siete de la tarde).

Así, en 34 jornadas (las que tienen los horarios ya oficiales), los albinegros habrán jugado ya ocho encuentros en viernes y/o lunes (solo hay cinco equipos más perjudicados en este sentido).