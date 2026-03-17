El parón FIFA golpea al Castellón y Cipenga finalmente no estará el lunes contra la Cultural Leonesa

Brian Cipenga un jugador importantísimo para el CD Castellón y el equipo albinegro deberá aprender a convivir sin su habilidoso extremo durante los próximos partidos. En el club habían mantenido contactos con la Federación de la República del Congo para que pudiera jugar el partido del lunes ante la Cultural Leonesa (20.30 horas) y viajar posteriormente, pero finalmente todos los jugadores seleccionados viajarán el mismo lunes, una baja sensible para Pablo Hernández.

Cipenga presionando a Horkas, meta de la UD Las Palmas / LALIGA

Tampoco contra el Albacete ni el Almería

Con motivo de los dos encuentros en los que buscarña el acceso a la Copa del Mundo 2026, Cipenga tampoco estará en la duelo del sábado 28 de Marzo en el Carlos Belmonte (21.00), donde se espera muchísima afición del Castellón, ni tampoco ante el Almería, el jueves 2 de abril, en el SkyFi Castalia (20.00 horas) en un duelo ante un rival directo por el ascenso.

De este modo, su regreso podría ser ante el Granada, también en casa. Un futbolista vital para Pablo dado su desequilibrio en ambas bandas y su capacidad para generar desde la conducción y el regate.