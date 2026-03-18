CD Castellón | Diego Barri: "Tenemos un estilo que nos ha traído hasta aquí y debemos confiar en él hasta el final"

El CD Castellón prepara el partido del lunes contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Diego Barri, ex de la Cultu y actual referencia en la medular albinegra, ha repasado la actualidad de los orelluts en sala de prensa.

El ánimo del equipo tras las tres derrotas consecutivas

"No es fácil estar contentos porque las dinámicas duelen. Creo que lo más importante, o el objetivo que nos hemos puesto, es no dudar. No dudar de nosotros mismos, de nuestro nivel ni del estilo que nos ha traído hasta aquí. Esa va a ser la clave. A partir de ahí, intentamos animarnos unos a otros y trabajar bien durante la semana. Tengo claro que el equipo es una piña y lo hemos demostrado en todo momento. Unidos vamos a salir de este bache".

Razones de la mala dinámica

"Está claro que cuando las cosas van tan bien y llevas la racha que llevábamos, llega un punto en el que tienes la confianza a niveles muy altos y te sientes fuerte. Pero el equipo en ningún momento ha caído por exceso de confianza"

"Es verdad que el nivel ha bajado, porque estábamos cerca de la excelencia en muchos partidos. En estos últimos encuentros estamos cometiendo errores que antes no cometíamos y que tenemos que corregir cuanto antes. Cuando bajas un poco el nivel, la categoría demuestra lo exigente que es: es muy complicada, con buenos equipos y jugadores. Cuando cometes errores, te penaliza. Ahora estamos en un momento en el que cualquier mínimo fallo nos está costando mucho. Es momento de estar juntos y trabajar aún más para revertir esta situación".

Los errores, cuestión colectiva

"Estoy de acuerdo con el míster. En ciertas situaciones, no solo el otro día sino en los últimos partidos, estamos dudando en aspectos que antes teníamos muy claros y eso no lo podemos permitir. Tenemos un estilo que nos ha traído hasta aquí y debemos confiar en él hasta el final. Durante la semana se trabaja mucho con sesiones de vídeo para ver en qué estamos fallando o qué hacíamos bien antes y ahora no estamos haciendo igual. En el fútbol hay dinámicas: hay momentos en los que todo sale y otros en los que cualquier llegada del rival acaba en gol. Eso pasa y se ve siempre".

Juan Otero disputa el balón ante Barri. / MARCOS LEÓN

"La clave está en cortar esta mala dinámica trabajando en los entrenamientos, exigiéndonos al máximo y cuidando todos los detalles para que esos errores no se repitan y volver al nivel que estábamos dando antes.

El partido del lunes contra la Cultural

"Espero un partido complicado, como todos en esta categoría. La Cultural está pasando por un mal momento y está abajo en la clasificación, pero ha mejorado con el cambio de entrenador. El otro día el Racing les ganó por un detalle, pero la Cultural pudo llevarse el partido. Hablamos del líder de la categoría, así que es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y tendremos que estar al máximo para conseguir la victoria".

¿Crees que esta racha puede ser un aprendizaje para el grupo?

"Totalmente. Es un momento en el que tenemos que demostrar madurez. Todas las temporadas tienen momentos de bajón y malas rachas. Esto nos puede hacer más fuertes de cara al final. Debemos darnos cuenta de que todos tenemos que dar el máximo y no podemos bajar el nivel si queremos seguir arriba y competir por el ascenso. Es el momento de demostrar madurez como jugadores y como grupo, estar unidos y revertir la situación desde este lunes para volver a una dinámica positiva que nos permita acabar bien la temporada".

"Estoy seguro de que de aquí a final de temporada se van a conseguir muchas victorias. Este momento también nos hará valorar más lo que habíamos conseguido y lo que queda por hacer. Estoy convencido de que aún nos quedan muchas victorias y alegrías que dar a la afición".

Gol y victoria contra la Cultural en la primera vuelta

"Sí, ese partido fue un cambio de dinámica. Recuerdo que estábamos en un momento complicado, incluso últimos en la clasificación antes de jugarlo. Era una situación muy dura, pero ese partido nos sirvió para revertirla y encadenar la racha que nos llevó de estar últimos a primeros. Ese es el objetivo: que el partido del lunes vuelva a ser un punto de inflexión".

¿Qué cambió desde ese primer triunfo con Pablo?

"El cambio fue claro, sobre todo en resultados. El equipo cogió una dinámica de ascenso directo desde su llegada. El inicio fue complicado porque era un equipo nuevo, con muchos jugadores que no se conocían y otros que debutaban en la categoría, lo que siempre requiere un periodo de adaptación. El míster nos ayudó mucho en ese sentido. Mentalmente el equipo dio un paso adelante y empezaron a salir las cosas. Tenemos un estilo de juego y, si confiamos en nosotros mismos y en lo que hacemos en el campo, somos un equipo muy difícil de parar. Tenemos que recuperar ese punto cuanto antes para volver a una dinámica positiva".

Diego Barri, con la pelota, en un partido del CD Castellón en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

¿Cómo valoras tu temporada?

"Estoy contento, sobre todo por haber encontrado regularidad, algo que siempre he buscado. Esta temporada las lesiones me están respetando y eso me permite jugar muchos partidos con continuidad y mantener un buen nivel".

"Aun así, quiero seguir mejorando y ayudar más al equipo de aquí a final de temporada para lograr los objetivos colectivos, que es lo más importante".

La conexión con Gerenabarrena en la medular

"Creo que nos complementamos muy bien y nos entendemos dentro y fuera del campo. Su nivel es muy alto: es un jugador de Primera División y tiene condiciones para estar en Primera muchos años, ambición, constancia y trabajo. Estoy muy contento y orgulloso de tenerlo al lado esta temporada. Es un compañero espectacular en todos los sentidos y muy importante para el equipo".