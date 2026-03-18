CD Castellón | Voulgaris y Pablo Hernández advirtieron en febrero que llegaría un momento duro y este mensaje mandaron a la afición

Una temporada no es una línea recta, sino que tiene curvas, subidas y momentos de incertidumbre. El CD Castellón atraviesa ahora uno de esos tramos más duros, aunque el colchón construido durante los últimos meses le ha permitido seguir en puestos de play-off a Primera pese a haber cedido terreno en las últimas jornadas.

Con el partido del próximo lunes ante la Cultural Leonesa marcado en rojo, conviene recuperar unas reflexiones muy lúcidas de Bob Voulgaris y Pablo Hernández pronunciadas hace poco más de un mes, cuando el equipo volaba en Liga. Ambos ya advirtieron de que el camino no iba a ser sencillo y de que, tarde o temprano, llegarían momentos de dificultad.

Pablo Hernández y Bob Voulgaris, junto a varios miembros del staff, tras una victoria del CD Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Lo que dijo Voulgaris

En una entrevista concedida a Mediterráneo el pasado mes de febrero, tras el cierre del mercado de fichajes, Bob Voulgaris lanzó un mensaje muy claro a la afición: «Disfruten este momento. Temporadas como esta no se dan a menudo y hay que apreciarlas y valorarlas, no temerlas. Habrá presión, emoción y momentos difíciles. Acéptenlos. Disfrútenlos».

En esa misma línea, el máximo dirigente insistió en la importancia de creer: «Manténganse unidos. Apoyen al equipo en todo momento. No pierdan de vista lo lejos que hemos llegado, aunque también reconozcan que aún queda mucho camino por recorrer. La energía en el estadio importa. La calma importa. La convicción importa. Si afrontamos juntos lo que nos espera, puede ser algo especial. Con los pies en la tierra, la mirada en el horizonte».

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Pablo Hernández, en la sala de prensa de Zubieta. / LaLiga

En la línea de Pablo

El técnico Pablo Hernández también se expresó en términos muy similares en la entrevista concedida a Mediterráneo publicada el 9 de febrero: «Sí, por supuesto. Vamos a perder partidos. Hay que ser conscientes de la dificultad de esta competición y de que hay rivales que se juegan mucho y tienen mucho nivel. La clave residirá en que, cuando lleguen esos momentos, sepamos manejarlos y darle la vuelta enseguida a la situación. Si somos capaces de que los momentos malos duren muy poco, eso nos acercará a estar en las posiciones de ahora». Y así, el Castellón buscará romper el bache el lunes.