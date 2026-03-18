Video | ¿Quién es y cómo juega Konan Guy? De Adzopé a Castelló para iniciar su aventura en el fútbol español

El CD Castellón B suma una nueva apuesta de futuro con la llegada de Konan Guy Serges, joven futbolista de 19 años marfileño que aterriza en la cantera albinegra para iniciar su primera experiencia en el fútbol español. Su principal área de ocupación suele ser la banda llegando a operar durante la mayoría de su corta trayectoria como carrilero o lateral.

Formado en el AS Espoir d’Adzopé, el jugador está considerado como una de las promesas emergentes de su generación en Costa de Marfil. Su desembarco en Castellón supone un paso importante en su crecimiento deportivo y en su salto al fútbol europeo.

Konan llegó a España esta semana y, en sus primeros días, ya ha podido conocer la ciudad de Castelló y visitar SkyFi Castalia, uno de los escenarios emblemáticos de la entidad albinegra, antes de incorporarse a la dinámica del filial, que milita en Segunda Federación.

La operación ha sido impulsada por Cerebral Vortex Players Agency, agencia que trabaja en la proyección de jóvenes talentos africanos hacia el fútbol europeo.

El propio futbolista mostró su ilusión por esta nueva etapa: «Estoy muy feliz de estar en Castellón. Es una gran oportunidad para mí y voy a trabajar duro cada día para mejorar y ayudar al club».

Para Konan Guy Serges y su entorno, este fichaje representa el inicio de un nuevo capítulo lleno de ambición, aprendizaje y crecimiento. De Adzopé a Castellón, el joven marfileño comienza ahora su particular aventura en el fútbol español.