Datos | El VAR no 'quiere' al CD Castellón, el equipo más perjudicado

Por hache o por be, el CD Castellón no está teniendo suerte esta temporada con los arbitrajes. Especialmente, con el videoarbitraje. El equipo de Pablo Hernández es el menos favorecido por la revisión de goles en el VAR. Presenta el peor balance, con mucha diferencia, de los 22 equipos que conforman la Segunda División.

Los números dicen que lo de Gijón es la norma. En el partido contra el Sporting, el colegiado anuló un gol al albinegro Ousmane Camara. El delantero del Castellón había encontrado la red al cabecear una falta lateral botada por Pablo Santiago. Sin embargo, el árbitro de campo (Jon Ander González) recibió el aviso del colegido del VAR (David Gálvez). Ambos consideraron que la posición de Alberto Jiménez, en fuera de juego, influía en la jugada lo suficiente para anular el tanto del Castellón, que terminó perdiendo el partido.

Decisiones interpretables

En este caso, otra decisión interpretable, y al límite del reglamento, perjudicó a los albinegros. No es la primera vez. Según los datos de StatsSegunda, ningún equipo de la categoría ha sufrido tanto con el VAR como el Castellón. El balance es de -6. Al equipo orellut ya le han anulado cuatro goles por mediación del VAR, a menudo por decisiones tan discutibles como la de Gijón. En cambio, no le han concedido ninguno previamente anulado, por lo que fuera.

Además, ha visto cómo los rivales se veían beneficiados por tres goles concedidos que habían sido previamente anulados. Solo en una ocasión ocurrió lo contrario, que el VAR anulara un gol que un rival del Castellón había marcado.

El -6 del Castellón en este ámbito es de lejos el peor de toda la categoría. Con -3 están el Almería, el Albacete y el Ceuta. El contraste es significativo con los más beneficiados. Con +3 están el Zaragoza, la Real B y el Granada, y con +2 el Racing, el Eibar, el Leganés, el Cádiz y Las Palmas. Son muchos goles de diferencia. Y también muchos puntos, en consecuencia.

De hecho, estos datos no hacen sino confirmar las malas sensaciones del albinegrismo con los arbitrajes. Una de ellas es que el árbitro responsable del VAR presencia situaciones que a veces revisa, y otras no, ya sea con posibles penaltis o expulsiones. En cuanto a los goles anulados, el de Gijón se unió a otras acciones muy al límite como en Cádiz o en Granada.

Una serie de agravios

En caso contrario, el VAR a veces no interviene. El gol anulado al orellut Brignani en Zaragoza, por un pequeño contacto previo de Barri, se escurrió en las revisiones. Después toca repasar durante un largo tiempo una supuesta mano del defensa Salva Ruiz, que conllevó un penalti para el Málaga en el SkyFi Castalia. En el mismo escenario, sin embargo, el videoarbitraje no dijo nada en una más que posible roja para un jugador del Racing de Santander o un claro penalti del Albacete, entre otras acciones más que revisables.

Algunas de ellas, de hecho, fueron corregidas días después, en el espacio Tiempo de Revisión. Para el Castellón ya era tarde.