Inspirada en Primera División: Así es la camiseta del CD Castellón para la Jornada Retro

El CD Castellón es uno de los clubs que participará en la Jornada Retro de LaLiga. Con la elección, recuerda donde estuvo y señala adonde quiere volver. La prenda elegida se inspira en la camiseta de la última temporada en Primera División.

Colores albinegros y dorsales rojos: la camiseta debería venderse con barro para completar la estampa clásica. La elástica evoca la infancia y la juventud de decenas de miles de orelluts. Simplemente, los buenos y viejos tiempos.

Cabe apuntar que la camiseta del Castellón para la Jornada Retro no es una réplica, sino el producto de una inspiración. Los compromisos contractuales y la normativa de LaLiga ha condicionado el resultado final. Como es lógico, la marca de la prenda es la actual (Erreà en lugar de Lotto). También conserva los patrocinadores de este año.

La camiseta se ha presentado, junto a la de los otros equipos participantes en la iniciativa, en el marco de la Fashion Week de Madrid. Salió a la venta a las 21.30 horas, en la web de la tienda oficial del club. El Castellón y Erreà han lanzado una edición limitada de solo 100 unidades. Una pieza para coleccionistas.

Diego Barri, con la camiseta de la Jornada Retro. / CD Castellón

Además, según informa el club orellut, la camiseta tendrá un packaging especial diseñado para la ocasión, así como un código QR que dará acceso a contenido adicional vinculado a la camiseta.

En concreto, la equipación está inspirada en la temporada 1990/91, la última hasta la fecha del Castellón en la máxima categoría. Con ella, el club ha querido homenajear una de las mejores y más recordadas épocas del equipo orellut, que consiguió en 1989 el ascenso a Primera, logró la permanencia en 1990 y vivió la última temporada en la élite en 1991.

Para la ocasión, el Castellón ha contado con la participación de tres futbolistas, leyendas de la entidad albinegra, que vivieron todos aquellos años: el portero Emilio Isierte y los defensas Javi Valls y Alfredo Monfort. Todos ellos forman parte del video promocional de la camiseta. Alfredo también posa con ella en el material gráfico registrado en el SkyFi Castalia, igual que uno de los futbolistas de la plantilla actual, el centrocampista Diego Barri.

Dobrovolski, con la camiseta del Castellón, temporada 1990/91. / Archivo Mediterráneo

Contra el Mirandés

LaLiga celebrará esta novedosa Jornada Retro del 10 al 13 de abril. Al Castellón le tocará jugar a domicilio en el feudo del Mirandés, en fecha todavía por determinar. Además, la retransmisión de los partidos será especial. La experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica. En definitiva, una iniciativa pionera en el fútbol europeo.