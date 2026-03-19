CD Castellón | El Virus FIFA se complica: Mabil se une a Cipenga

El llamado Virus FIFA va a condicionar los planes de Pablo Hernández en las próximas semanas. A la conocida ausencia de Brian Cipenga, convocado por la selección de la RD del Congo, se unió ayer la citación de Awer Mabil por parte del combinado de Australia. De este modo, el CD Castellón se queda sin dos activos en la misma posición. Todo apunta a que ambos se perderán tres partidos en un tramo crucial de la temporada.

La gracia de LaLiga de ubicar el Castellón-Cultural el lunes (20.30 horas) agrava los daños para los albinegros, ya que de este modo ambos jugadores se pierden también esta jornada. Salvo sorpresa, tampoco estarán disponibles para visitar al Albacete el sábado 28 de marzo (21.00 horas) ni para recibir a un rival directo, el Almería, el jueves 2 de abril (20.00 horas).

En el caso de Cipenga, la RD del Congo se juega el pase al Mundial. El día 24 debe estar ya concentrado con su selección, que jugará la final del repechaje el 31 de marzo frente al ganador del Nueva Caledonia-Jamaica, que se disputa el día 27 en un torneo que se jugará en Guadalajara (México).

Mabil, por su parte, tendrá un viaje aún más largo. Australia juega dos encuentros como local: el 27 de marzo contra Camerún y el 31 de marzo contra Curazao. El extremo orellut lleva año y medio sin jugar con su selección, con la que suma 35 partidos y con la que participó en el pasado Mundial de Catar.

El impacto en el equipo

La doble ausencia es especialmente desafortunada. Para empezar, la Segunda División española, a diferencia de otras Ligas, no detiene su actividad durante los parones FIFA. Además, los dos seleccionados comparten la posición de extremo. Este curso, Cipenga ha sido habitualmente el plan A para Pablo y, cuando este ha faltado, justo Mabil ha sido el relevo.

Pablo Hernández da instrucciones al extremo Brian Cipenga, durante el Castellón-Andorra. / GABRIEL UTIEL

Desde que Pablo Hernández tomara las riendas del primer equipo, Cipenga se ha perdido siete encuentros. En todos ellos, Mabil fue titular en uno de los costados.

En concreto, en la visita al Eibar (0-0), los elegidos para rodear al indiscutible Cala en las bandas fueron Mabil y Mamah. En las dos siguientes ausencias forzadas por el Virus FIFA (empate en Burgos (0-0) y victoria a la Real B (5-4)), Pablo optó por Mabil y Suero. El entrenador albinegro cambió en el siguiente partido en Andorra (1-3), ya con Cipenga de vuelta pero falto de entrenamientos. Tanto ahí como en los tres siguientes, los elegidos fueron Mabil y Pablo Santiago (victorias en casa ante Mirandés y Huesca (3-1 y 4-1) y derrota en Cádiz (2-0)).

En esta ocasión, a las ausencias de Mabil y Cipenga se une la baja por sanción del lateral Mellot, algo que también puede condicionar el planteamiento del Castellón contra la Cultural. Pablo maneja diferentes opciones, como es sabido (de Suero a De Nipoti pasando por Raúl Sánchez, Pablo Santiago, Tincho, etc.), pero no por ello el Virus FIFA deja de inquietar. En el horizonte asoma otra coincidencia incomprensible en el calendario futbolístico: el play-off de ascenso a Primera, que el Castellón puede disputar, coincidirá con el Mundial.