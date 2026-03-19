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Cómo llega la Cultural y otras noticias del día en el CD Castellón

El próximo rival de los albinegros recupera efectivos para la cita del lunes en el SkyFi Castalia (20.30 horas)

Entrenamiento del CD Castellón

Entrenamiento del CD Castellón / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

La Cultural y Deportiva Leonesa, penúltima en la tabla, apurará en el SkyFi Castalia sus opciones de permanencia. El entrenador Rubén de la Barrera recuperará efectivos para la cita del lunes (20.30 horas). Una novedad importante puede ser el atacante Lucas Ribeiro, que avanza en su recuperación y podría disponer de minutos contra el CD Castellón.

Otra pieza de peso en la plantilla, el centrocampista Nemanja Radonja, apunta al once en el SkyFi Castalia después de perderse el último partido por un fuerte golpe en las costillas.

El Comité confirma la sanción a Mellot

El Comité de Disciplina comunicó las sanciones para la próxima jornada. Como se esperaba, el Castellón no podrá contar con el lateral Jeremy Mellot, que fue expulsado en la derrota albinegra en Gijón y que deberá cumplir un partido de sanción. Por contra, el entrenador orellut, Pablo Hernández, podrá sentarse de nuevo en el banquillo, una vez cumplidos los dos encuentros de sanción que le cayeron tras ser expulsado en el SkyFi Castalia en el envite contra el Racing de Santander. La Cultural Leonesa no tiene ningún sancionado.

Hoy se presenta la equipación retro

El Castellón es uno de los participantes en la novedosa Jornada Retro de LaLiga. Aprovechando el evento, el club orellut lanzará a la venta una equipación retro, con unidades limitadas, que se presenta en la noche del lunes junto al resto de equipos en la Fashion Week de Madrid. La Jornada Retro se celebrará del 10 al 13 de abril.

Al Castellón le toca a domicilio, en el feudo del Mirandés, en día y hora por concretar. Será una acción inédita en el fútbol profesional europeo donde la mayoría de los equipos jugarán con equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado.

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Entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy

El CD Castellón sigue preparando el próximo partido. El equipo albinegro se ejercitó ayer a puerta cerrada en las instalaciones de la ciudad deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol. Allí seguirá trabajando para afrontar la cita con la Cultural en las mejores condiciones. El domingo, el entrenamiento será en el SkyFi Castalia, escenario del partido.

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