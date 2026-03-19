Opinión CD Castellón | Inevitable

A veces ocurre así, más o menos: sabes que va a pasar algo que te gustaría que no pasara, pero no puedes hacer nada para que no pase, porque es inevitable que pase. Sabes, de hecho, que es necesario que pase.

Sabes -todos sabíamos- que el Castellón tenía que pasar por algo así. Tarde o temprano enlazaría una serie de derrotas, porque desde que el fútbol es fútbol perder es parte del baile. Tarde o temprano tropezaría en una mala dinámica y tarde o temprano pasaría un tiempo en el diván, preguntándose. Lamiéndose las heridas y cuestionándose las dudas propias y ajenas, necesitando de alguien que separe el ruido de la sustancia y recuerde las convicciones. Es justo ahora el momento de las convicciones. Posiblemente, el momento clave.

En la derrota sabrás quién te quiere.

A veces, también, surgen amores que no te convienen, pero son igualmente inevitables. A veces intuyes el peligro de ilusionarse demasiado, pero cómo resistirse, cómo no dejarse llevar por la ola real y colectiva que todo lo empapa, aunque pienses que quizá sea algo pronto, que quizá necesites dosificar la energía para lo que viene. A veces piensas que encaramos una carrera de fondo y la quisimos ganar al sprint, pero a veces ocurre justo así: sabes que va a pasar algo que te gustaría que no pasara, pero no puedes hacer nada para que no pase, porque es inevitable que pase.

De hecho, es necesario que pase.

Sabes -todos sabemos- que para llegar un día a celebrar un ascenso, habrá antes que atravesar un montón de momentos tensos e intensos, dramáticos y dolorosos, angustiosos hasta el absurdo. Sabes que desearlo e involucrarte conlleva dos partes: el proceso te hará daño, por momentos, pero en la meta habremos aprendido y seremos mejores, y la alegría será más grande.

Sabes que no puedes huir de lo que eres.

La teoría y la práctica

A veces, con frecuencia, has aprendido la teoría, porque la estudiaste. Sabes que hay que mirar más allá del resultado, sabes que el fútbol es un juego con muchas variables y sabes que nada garantiza el éxito, pero los riesgos se minimizan con un plan a largo plazo. Sabes que tienes que ser agradecido con el esfuerzo y comprensivo con el fallo, sabes de dónde venimos y hacia dónde vamos, y sabes que temporadas así son para disfrutarlas. Lo sabes todo, porque la teoría es fácil, pero la práctica no tanto. La práctica a veces saca lo peor de ti, aunque sea hablando a gritos con la tele. Quieres pensar que es también inevitable.

A veces, por último, solo se necesita tiempo. A veces intuyes que la receta de los de dentro es confiar, trabajar e insistir, y la de los de fuera es confiar, apoyar y esperar, nada más. Si es así, tarde o temprano, lo que queremos que pase será también inevitable.