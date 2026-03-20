La intrahistoria | El CD Castellón valora la Jornada Retro, pero propone mejoras para la próxima edición

Los diseños de la Jornada Retro han acaparado la atención del fútbol español en las últimas horas. El CD Castellón, uno de los clubs participantes en la iniciativa de LaLiga, ha agotado en pocas horas las 100 camisetas exclusivas que ha lanzado a la venta. En el día después del lanzamiento, la entidad albinegra valora la novedosa iniciativa de LaLiga, pero sugiere mayor antelación y coordinación para futuras ediciones.

Una buena idea llevada a la práctica de una manera mejorable, ese podría ser el resumen de la experiencia. En primer lugar, LaLiga comunicó la implantación de la Jornada Retro con la temporada actual ya en marcha, por lo que muchos clubs tenían cerrados presupuestos y planes respecto a las equipaciones. Además, algunas marcas exigen plazos mayores para completar procesos de diseño, producción y logística, por lo que algunos equipos han tenido problemas al respecto. No el Castellón, que ha hecho un esfuerzo conjunto para gestionar esta inesperada propuesta.

Diego Barri y Alfredo Monfort, con la camiseta. / CD Castellón

Por otro lado, la camiseta del Castellón no podía ser, por diversos condicionantes, una réplica. Por ello, la prenda se ha inspirado en la que portaban los jugadores en la última campaña en Primera División (1990/91, y con la participación de leyendas como Emilio Isierte, Javi Valls y Alfredo Monfort), pero con la marca actual (Erreà) y los patrocinadores del presente.

Esto responde, por un lado, a las obligaciones contractuales con los sponsors actuales, lógicamente, y también porque aquellos patrocinadores del pasado -fundamentalmente del sector cerámico o la política provincial- no han acompañado ahora al Castellón en su regreso al fútbol profesional. El club ha querido ser consecuente por una cuestión de lealtad con sus actuales apoyos.

El desfile, ajeno al club

También el Castellón quiere dejar constancia que el desfile que sirvió para presentar las equipaciones, celebrado en la Fashion Week de Madrid, no fue una acción coordinada con el club. No hubo consulta ni participación por la entidad albinegra, que se sorprendió al ver que los narradores del evento se confundieran de equipo cuando apareció la camiseta albinegra en la pasarela.

Con todo, el Castellón valora la iniciativa de la Jornada Retro porque ayuda a celebrar la historia y el legado de los clubs, pero sugiere más antelación y coordinación.