¿Te gusta la camiseta retro del Castellón? Déjanos tu opinión en la encuesta

El CD Castellón se ha sumado a la Jornada Retro de LaLiga, una iniciativa con la que varios clubs rescatan guiños estéticos de otras épocas para rendir homenaje a su propia historia. En el caso de la entidad albinegra, la elección no es casual ni meramente decorativa: la camiseta escogida remite a la última temporada del equipo en Primera División, un recuerdo que conecta de lleno con la memoria sentimental del castellanismo y, al mismo tiempo, lanza un mensaje de ambición hacia el porvenir.

La prenda elegida funciona casi como una declaración de intenciones. Recuerda de dónde viene el Castellón y sugiere hacia dónde quiere regresar. Porque la inspiración en la campaña 1990/1991, la última del club en la máxima categoría, no solo apela a la nostalgia. También proyecta el deseo de volver algún día a ese lugar del que el conjunto orellut salió hace ya más de tres décadas.

Una camiseta con memoria

Los colores albinegros y los dorsales rojos remiten de inmediato a una imagen muy reconocible para varias generaciones de aficionados. Es una camiseta que evoca barro, tardes de Castalia, ascensos, permanencias peleadas y una forma de entender el fútbol muy ligada a la identidad del club. Para muchos seguidores, verla supone reencontrarse con una estampa ligada a la infancia o a la juventud, con aquellos años en los que el Castellón competía entre los grandes.

Igor Dobrovolski, con la camiseta del Castellón, temporada 1990/1991. / Archivo Mediterráneo

No se trata, por tanto, de una simple equipación alternativa. La camiseta ha sido concebida como un objeto cargado de simbolismo, una pieza que bebe de los llamados “buenos y viejos tiempos” del club. Su presentación ha despertado precisamente ese tipo de reacción emocional: la de quienes no solo ven una prenda, sino un pedazo de la historia albinegra reinterpretado en clave actual.

Inspiración, no réplica

Conviene matizar, eso sí, que la camiseta diseñada para la Jornada Retro no es una reproducción exacta de la que vistió el Castellón a comienzos de los 90. El resultado final responde a una reinterpretación condicionada por distintos factores, entre ellos los compromisos comerciales y la normativa actual de LaLiga.

Por ese motivo, la prenda mantiene elementos contemporáneos imposibles de obviar. La marca que la firma es la actual, Erreà, en lugar de Lotto, y también se conservan los patrocinadores vigentes esta temporada. Aun así, el diseño logra mantener intacta la esencia de aquella camiseta histórica y trasladar al presente muchos de sus rasgos más reconocibles.

Una edición limitada para coleccionistas

La presentación oficial de la equipación tuvo lugar junto a la del resto de clubes participantes en esta iniciativa, en el marco de la Fashion Week de Madrid, un escaparate elegido por LaLiga para dar visibilidad a una propuesta novedosa también desde el punto de vista de imagen y marca.

La camiseta salió a la venta a las 21.30 horas en la web de la tienda oficial del club y lo hizo, además, en formato de edición limitada. El Castellón y Erreà han puesto en circulación solo 100 unidades, lo que convierte la prenda en una pieza especialmente atractiva para aficionados y coleccionistas. No es solo una camiseta de partido: es también un artículo con valor conmemorativo. Está a punto de agotarse.

A ello se añade un cuidado especial en la presentación. Según ha informado el club, la camiseta contará con un embalaje exclusivo diseñado para la ocasión y con un código QR que permitirá acceder a contenidos adicionales vinculados a esta equipación. Es decir, la experiencia no termina en la compra de la prenda, sino que se amplía con un componente narrativo y audiovisual pensado para reforzar el vínculo emocional con la historia del club.

Diego Barri, con la camiseta retro del Castellón. / CD CASTELLÓN

Homenaje a una época imborrable

La equipación está inspirada concretamente en la temporada 1990/1991, la última del Castellón en la élite del fútbol español. Con ese guiño, el club ha querido rendir tributo a una de las etapas más recordadas de su trayectoria reciente. Aquellos años quedaron marcados por el ascenso logrado en 1989, la permanencia conseguida en 1990 y esa última aventura en Primera que concluyó en 1991.

La elección de esa referencia histórica no es menor. Habla de una etapa que ocupa un lugar preferente en el imaginario orellut y que todavía hoy sigue muy presente en el relato colectivo de la afición. Al recuperar esa estética, el Castellón no solo recupera una camiseta: reactiva una memoria compartida.

Galería | La camiseta retro del CD Castellón. / Fotos: CD Castellón

Leyendas y presente en la presentación

Para reforzar ese puente entre pasado y presente, el Castellón ha contado con la participación de varios nombres ilustres de su historia. En el vídeo promocional de la camiseta aparecen tres exfutbolistas emblemáticos que vivieron aquellos años: el portero Emilio Isierte y los defensas Javi Valls y Alfredo Monfort.

Además, Monfort también posa con la equipación en parte del material gráfico realizado en el SkyFi Castalia, junto al centrocampista de la plantilla actual Diego Barri, uno de los jugadores elegidos para representar el vínculo entre la tradición y el equipo de hoy. La puesta en escena subraya precisamente esa idea: el Castellón de antes y el de ahora se encuentran en una misma imagen.

Una cita especial en abril

La Jornada Retro de LaLiga se celebrará entre el 10 y el 13 de abril, en una iniciativa pionera dentro del fútbol europeo. En el caso del Castellón, coincidirá con su visita al Mirandés, al estadio de Anduva, en un encuentro con fecha aún por concretar.

La propuesta no se limitará únicamente a las camisetas. La retransmisión de los partidos también tendrá un tratamiento especial, con grafismos adaptados al estilo retro y una identidad visual específica pensada para acompañar la experiencia. Todo ello contribuirá a dar forma a una jornada distinta, en la que el fútbol se presentará también como ejercicio de memoria.

En el caso del Castellón, esa memoria tiene un valor añadido. Porque no solo mira al ayer. También sirve para recordar que hubo un tiempo en el que el club compitió entre los mejores y para insinuar, aunque sea entre líneas, que ese sigue siendo el horizonte al que aspira volver.