Conexión Orellut | El CD Castellón quiere ganar de nuevo a la Cultural como hiciera en el arranque de la era Pablo Hernández

El podcast del periódico Mediterráneo, Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, aborda en su nuevo episodio las causas del actual bache de resultados del CD Castellón, que encadena tres derrotas consecutivas, y pone el foco en la previa del partido en el SkyFi Castalia frente a la Cultural Leonesa.

En este episodio participan José Luis Gual, Luis Pastor, Miguel Alayrach y Pablo Casado, además de incluir las declaraciones de Rubén de la Barrera, técnico del conjunto leonés. La tertulia profundiza en si la mala dinámica del Castellón responde al cansancio físico, a errores tácticos o a la presión mental por el objetivo del ascenso, y repasa también las bajas por sanción y convocatorias internacionales de cara al próximo compromiso liguero. Todo ello con el tono habitual de análisis, autocrítica y optimismo que caracteriza al programa.

El espacio también cuenta con la sección musical Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.