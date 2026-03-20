Precedentes Castellón-Cultural | Un duelo de los años 70

El CD Castellón y la Cultural y Deportiva Leonesa han coincidido poco a lo largo de su historia. En partidos oficiales del fútbol profesional, el cuadro leonés solo ha visitado Castalia en cuatro ocasiones. Todas ellas, en los años setenta.

Dos corresponden a partidos de Liga en Segunda División y las otras dos a eliminatorias de Copa. Siempre ganó el Castellón.

El doblete de Tonín

La primera vez se remonta a la temporada 1971/72. El Castellón, entrenado por Lucien Muller, se impuso con un doblete de Tonín (2-0) que acercaba a los orelluts al ascenso que logró a final de temporada. El once titular lo formaron Araquistain (Mendieta), Figueirido, Óscar, Cela, Babiloni (Echarri), Ferrer, Planas, Planelles, Tonín, Leandro y Clares.

Si la primera visita de la Cultural se dio el año del ascenso, la segunda fue justo después del descenso. En la temporada 1974/75, el Castellón ganó en Segunda con idéntico resultado (2-0). Los goles los marcaron otros ilustres: Cioffi y Leandro. El entrenador Aleksandar Obradovic eligió a Racic, Corrales, Andrés, Babiloni, Figueirido, Fermín, Causanilles (Leandro), Ortega, Saura, González y Cioffi.

Los partidos de Copa

En cuanto a la Copa, el Castellón se impuso en los dos partidos como local, pero cayó eliminado en ambos casos. Durante la temporada 1974/75, ganó en el viejo Castalia con tantos de Claramunt II y Cayuela de penalti (2-0). Y en la campaña 75/76, venció con goles de Pichi Alonso y Chiva, este último también de penalti (2-1).

Este lunes a las 20.30 horas, la Cultural Leonesa regresará a la capital de la Plana, medio siglo después de la última visita. El Castellón confía en sumar en el SkyFi Castalia otra victoria en este nuevo capítulo de la historia. En la primera vuelta, en el Reino de León y en el debut de Pablo Hernández como entrenador, los albinegros se impusieron con goles de Cala, Diego Barri y Mamah (1-3).