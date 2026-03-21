Aarón Torlá y los años más difíciles del CD Castellón

Probablemente, el CD Castellón actual no existiría sin la labor, en los años difíciles que siguieron al descenso administrativo, de un capitán llamado Aarón Torlá. El castellonense, alejado del fútbol profesional, ha sido entrevistado en un nuevo episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut.

Estos son algunos de los temas tratados en la extensa entrevista.

Su vida actual

Aarón, que acaba de cumplir 38 años, explica que su vida ha cambiado mucho. Sigue vinculado al deporte como directivo del Vilafamés, el pueblo de su padre, mientras trabaja como profesor y disfruta de su familia.

Los inicios

Aarón se crió en Castelló, pero pasaba los veranos y fines de semana jugando en Vilafamés. Empezó a jugar en el Roda y posteriormente pasó a la cantera del Villarreal, donde formó parte de un equipo alevín muy potente que incluía al ahora tenista profesional Roberto Bautista. Al Castellón llegó en edad juvenil y recuerda con especial cariño jugar en el campo del Bovalar en División de Honor y ganar contra equipos como el Valencia y el propio Villarreal.

Con el Castellón B, en Facsa. / Archivo Levante EMV-Mediterráneo

Salto al primer equipo

Destacó en el filial en Tercera y el director deportivo Dani Barroso lo llamó para entrenar con el primer equipo. Debutó en Segunda División contra el Numancia, bajo las órdenes de Pepe Murcia. Recuerda ese momento con la "piel de gallina", cumpliendo el sueño de jugar con el equipo de su ciudad. En el primer equipo, Aarón destaca el impacto que le causó jugar con Mario Rosas, describiéndolo como una persona de complexión frágil pero a quien era "imposible quitarle el balón". Menciona que Mario llegó a jugar media temporada con el tobillo derecho lesionado, haciendo todos los pases y tiros con la izquierda sin que nadie lo notara.

Aarón, en un partido en Segunda en enero del 2010. / Archivo Mediterráneo

La caída y los años difíciles

Como a otros canteranos de la época, a Torlá le tocó vivir la etapa en la que el club se desplomó, con un ascenso por impagos a Tercera División. En esa categoría, con solo 22-23 años, Aarón asumió la capitanía en un momento crítico. Fue la cara visible de la plantilla durante situaciones muy tensas, como la huelga en el partido contra la Llosa que no se llegó a jugar. Describe las directivas de Fernando Miralles y Jesús Jiménez como un "engaño continuo". Relata intentos de engaño donde se les pedía firmar documentos para pasar las deudas del club a empresas externas de los dirigentes. Aarón afirma que ese año no aprendió fútbol, sino "derecho laboral" y a hablar en público, enfrentándose a adultos que intentaban engañar a chavales jóvenes.

Aarón, junto a Rubén Jiménez y Jordi Marenyà, en un acto con abogados de la AFE. / Archivo Levante / Mediterráneo

Trayectoria final y retiro

Buscando disfrutar del fútbol tras el desgaste mental en Castellón, se marchó al Conquense, donde logró un ascenso a Segunda B. Sin embargo, su deseo de estar en casa le hizo renunciar a la renovación automática para volver al Castellón, en otra mala experiencia en Tercera, en este caso con David Cruz. Tras una salida amarga hacia el Borriol, compaginó el fútbol con su trabajo de ingeniero, viajando por todo el mundo. Finalmente, cerró su carrera jugando con amigos en el Vilafamés, donde ahora es directivo.

Posando para una entrevista en Vilafamés. / Archivo Levante-EMV / Mediterráneo

Reflexión sobre el Castellón actual

Aarón ve la situación actual del CD Castellón con una mezcla de satisfacción y envidia sana. Se asombra de la transformación del club, desde los campos de entrenamiento en mal estado que él vivió hasta la construcción de la nueva Ciudad Deportiva. Su mensaje final es de ánimo a la afición, pidiendo que disfruten del momento actual en Segunda División, recordando siempre de dónde viene el club para valorar donde está ahora.