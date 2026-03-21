De la Barrera, en otra situación límite en el Castellón-Cultural: ¡ya fue destituido en su última visita a Castalia!

La Cultural Leonesa, que este lunes, 23 de marzo del 2026, visita el SkyFi Castalia a las 20.30 horas, en la 31ª jornada de LaLiga Hypermotion, arrancaba el fin de semana 21º, en la penúltima posición, a siete puntos de la permanencia, después de 13 jornadas sin conocer el triunfo.

Su entrenador desde el 26 de febrero del 2026, Rubén de la Barrera, hablaba del encuentro contra el CD Castellón. Así, empieza a ver señales positivas en la Cultural Leonesa pese a que los resultados todavía no terminan de acompañar. El técnico gallego hizo balance de sus primeras semanas al frente del equipo y defendió que, más allá de la derrota más reciente, el grupo ha dado pasos adelante en su rendimiento. “Si olvidamos lo sucedido con el resultado, desde el partido contra la UD Las Palmas hasta el Racing hay una clara mejoría”, aseguró.

El entrenador culturalista admitió que el último encuentro estuvo lejos de ser redondo, pero insistió en que dejó aspectos aprovechables. “No fue un partido perfecto, porque si no, no se habría perdido”, señaló, antes de subrayar que existen “muchos datos cualitativos que refuerzan al equipo”.

Lo ve posible

Aunque la permanencia seguía a siete puntos, De la Barrera no se resigna ni habla de hazaña imposible: “Una victoria te cambia todo". "Un equipo tiene los mismos puntos, pero viene de ganar y se lo cree”, explicó. Por eso, el preparador coruñés entiende que el siguiente paso debe ser traducir las buenas sensaciones en resultados. “Ganar te acerca a seguir ganando”, resumió.

En vísperas de medirse al Castellón, el técnico dejó claro que no contempla seleccionar partidos ni rebajar ambición en función del rival: “No puedes plantear perder los cuatro primeros partidos por ser los rivales más fuertes y luego pretender ganar todo". "Podemos ganar al Castellón”, afirmó con rotundidad.

¿Cómo ve a los albinegros?

Sobre el conjunto albinegro, destacó su potencial en ambas áreas y el nivel de exigencia que plantea. “Tienen recursos en ataque y en defensa, plantean una presión muy alta y van a pares, por lo que el nivel de exigencia será altísimo”, advirtió. Para competir, De la Barrera considera imprescindible alargar los buenos momentos del equipo, reducir errores no forzados y dar un paso adelante con balón. “Generamos un volumen muy alto de situaciones para después finalizar muy poco”, lamentó.

El suspense

En cuanto al capítulo de bajas, De la Barrera dijo que todavía es pronto para concretar, aunque en principio cuenta con casi toda la plantilla. Solo mantienen dudas Nemanja Radoja y Lucas Ribeiro, ausentes en la última cita.

Galería | Castalia celebra el triunfo del Castellón en un partido que siempre será recordado / Juan Francisco de la Ossa

Lo que pasó la última vez que estuvo en la Plana

Rubén de la Barrera vuelve a Castalia, un escenario inevitablemente unido a uno de los capítulos más intensos del reciente pasado albinegro. El técnico gallego, hoy al frente de la Cultural después de su llegada al banquillo leonés a finales de febrero, regresa al coliseo de la avenida Benicàssim casi tres años después de aquella inolvidable jornada del 11 de junio del 2023, cuando dirigía al RC Deportivo de La Coruña en los play-off de ascenso a Segunda, concretamente en la semifinal.

Aquel 4-3 fue un partido desatado, uno de esos que quedan prendidos en la memoria por su vértigo, dramatismo y carga emocional. Hubo goles, alternativas, tensión y una gran atmósfera en un estadio completamente entregado. El Castellón logró la hazaña en un cara o cruz de alto voltaje, saliendo triunfador en medio del intercambio de golpes en una tarde de locura. Quedó marcada como una de las más trepidantes de la historia del albinegrismo.

Rubén de la Barrera y Albert Rudé, en el Castellón-Deportivo de junio del 2023. / MEDITERRÁNEO

Síntesis

Por eso, el regreso del preparador coruñés no es uno más. Su figura remite de inmediato a aquella eliminatoria. De la Barrera cambia el escudo y el contexto, pero no las urgencias. Vuelve ahora con la Cultural, con otro reto en las manos, pero sabiendo que Castalia conserva memoria. El fútbol, tan dado a los cruces caprichosos, devuelve así al SkyFi a uno de los protagonistas de aquella tarde salvaje. Y en la grada, más de uno rebobinará hasta junio del 2023 en cuanto vuelva a verle en la banda.