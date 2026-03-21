Horarios y resultados de los rivales del CD Castellón en la zona alta

El CD Castellón ha tenido una semana atípica al jugar el lunes. Los albinegros esperan la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa al SkyFi Castalia con la vista puesta en los encuentros de los rivales de la zona alta.

Estos son los compromisos más interesantes de la jornada.

Huesca-Almería

La jornada la abrió el Huesca-Almería. El debut del exentrenador del Castellón, José Luis Oltra, en el banquillo del equipo oscense se tradujo en una clara derrota para el Huesca. El Almería ganó 1-3. Tuvo un penalti a favor y una expulsión en contra. Marcaron Baptistao, Arribas y Lopy.

El sábado

El sábado destacan tres partidos: el Racing-Albacete, el Cádiz-Málaga y el Deportivo-Zaragoza.

El Racing, líder de LaLiga Hypermotion, tratará en su feudo de prolongar su racha de cuatro victorias consecutivas ante un Albacete que quiere confirmar las buenas sensaciones que dejó en su victoria ante Las Palmas (2-1). El cuadro de José Alberto López llega a la jornada 31 seguramente en el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados, ya que en las últimas cuatro fechas ha conseguido vencer de maneras muy distintas. El partido comienza a las 16.15 horas.

El Cádiz recibe a las 18.30 horas al Málaga en un duelo andaluz en el que los amarillos buscan cambiar sus resultados en casa, donde no ganan desde hace más de dos meses, ante un equipo en racha con diez de los últimos doce puntos posibles que lo han situado a uno de los puestos de ascenso directo. En el estreno en el banquillo local de Sergio González, que debutó la semana pasada con victoria a domicilio ante el Mirandés, el Cádiz ha centrado su trabajo en ajustar aspectos defensivos ante un rival, el equipo de Juan Francisco Funes, que busca la victoria para garantizarse el playoff y aspirar a cotas mayores.

El estadio de Riazor enfrenta este sábado (21.00 horas) la ansiedad del Deportivo, obligado a mejorar sus números como local para no caerse de la zona de ascenso directo, y la reacción del Zaragoza, todavía necesitado de triunfos, pero reforzado tras ganar sus últimos dos partidos con David Navarro como técnico. Después de derrotar a otro aspirante al ascenso como la UD Almería, el conjunto zaragocista afronta un nuevo desafío en A Coruña, donde el deportivismo se ha movilizado para arropar a un equipo que necesita urgentemente enderezar su trayectoria. Esa mejoría del Zaragoza pone en alerta al Dépor, que recupera a Yeremay.

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El domingo

Para el domingo quedan otros duelos interesantes como el Burgos-Córdoba (14.00 horas) o Las Palmas-Sporting (18.30 horas). Todo ello en la antesala del Castellón-Cultural del lunes en el SkyFi Castalia.