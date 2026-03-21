Un nuevo canterano se estrenará en la convocatoria del CD Castellón este lunes en Castalia

La convocatoria del CD Castellón para el partido de este lunes contra la Cultural y Deportiva Leonesa tendrá una novedad: la presencia de un joven extremo izquierdo del filial albinegro. Se trata de Isi Angulo, jugador que toda la semana ha estado entrenando a las órdenes de Pablo Hernández en el primer equipo, junto al defensa central Ismael Fadel. Será el undécimo futbolista del segundo equipo albinegro que es citado para un partido oficial de la primera escuadra, en el presente campeonato.

Isi Angulo, jugador rápido que suele jugar de extremo zurdo en el CD Castellón B. / Juan Francisco Roca

Isi Angulo llegó al CD Castellón B este pasado verano procedente del Utebo, de la Segunda Federación, en su grupo 3. Con el filial castellonense, hasta la fecha, lleva disputados un total de 22 partidos, acumulando 1.035 minutos y dos goles. Es un extremo pudo y duro, con buena zancada, buenos centros y también potente en las acciones a balón parado.

Ya van once

Con la convocatoria de Isi Angulo con el primer equipo ya son once los jugadores del B que han experimentado una citación en Segunda División, aunque solo uno llegó a debutar en liga (Ismael Fadel), más dos que lo hicieron en Copa (David Selles y Carlos Segura), frente al Atlético Antoniano. Se trata de David Sellés (siete convocatorias), Sergi Torner y Miguelón Ferrer (tres), Juanki Ferrando e Ismael Fadel (dos), más una de Álex Alcira, Guillem Terma, Fran Santamaría, Carlos Segura y Rubén Catalá. El undécimo será Isi Angulio.

Isi Angulo llegó al CD Castellón B el pasado verano procedente del Utebo. / Juan Francisco Roca

Isi Angulo Villacañas nació en la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana. Tiene 20 años y es uno de los habituales en el carril izquierdo del Castellón B en sus partidos de esta temporada. Además, jugó en el Rayo Majadahonda, en el juvenil B del Real Madrid de Liga Nacional y en el Sporting de Alcázar. Sus primeros pasos como futbolistas los dio en el Criptanense, de Ciudad Real.