El Castellón B, ante una verdadera final en el San Gregorio frente al Torrent

El CD Castellón B, que con la derrota frente al líder Sant Andreu ha visto como los equipos que atrás le pisan los tobillos, afronta este domingo una verdadera final frente al Torrent, en el San Gregorio (12.00 horas). Habrá algo más que tres puntos en juego ahora que la competición encarrila la recta final, con el descenso directo a cinco puntos y el play-out a cuatro. Tocará remar muy fuerte.

Y para empezar tocará lidiar esta jornada con un Torrent que tiene la salvación a nueve puntos y que, por tanto, sabe que si no gana este mediodía, el paso atrás será monumental. La victoria para los albinegros significaría un paso de gigante hace la permanencia en esta categoría. En el partido de la primera vuelta, el Torrent venció en Gaetà Huguet (0-2), por lo que mínimo ganar sería lo fundamental (lo del golaveraje ya es otra cosa).

Jacobo de Oro pelea un balón con Óscar Albiol en el entrenamiento del miércoles. / Juan Francisco Roca

Bajas en ambos bandos

Para este encuentro, los castellonenses tienen dos bajas muy importantes por sanción: el central David Sellés y el mediocentro Toni Gabarri. Apunta a regresar Enric Gisbert y podría debutar el último fichaje: el jugador de banda Konan Guy.

Además, el extremo izquierdo Isi angulo irá citado por el primer equipo, por las ausencias de Awer Mabil, Brian Cipenga, Douglas Aurélio...

El Torrent recupera a los sancionados Vicente Meca y Raúl Caballero, éste autor de los dos goles en Castellón.

Posible alineación

El posible once del Castellón B sería: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel González, Ismael Fadel, Álex Alcira; Jacobo de Oro, Marcos Montero, Guillem Terma, Dennis Almiñana; Carlos Segura y Rubén Catalá.