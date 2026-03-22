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Altas, bajas y alineaciones probables en el Castellón-Cultural

Los de Pablo Hernández afrontan el partido del lunes con importantes bajas (SkyFi Castalia, 20.30 horas)

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Entrenamiento del CD Castellón / Manolo Nebot

David Oliver

Castellón

El CD Castellón recibe este lunes a la Cultural y Deportiva Leonesa. Los dos equipos necesitan la victoria: los orelluts quieren romper la dinámica y seguir peleando en la zona alta; y los visitante acumulan 13 jornadas sin ganar y están en descenso a Primera RFEF.

Los dos llegan con bajas a la cita.

Sanción y Virus FIFA

El equipo de Pablo Hernández, que volverá al banquillo tras dos partidos de sanción, llega a este encuentro sacudido por el 'virus FIFA', dado que, al jugarse el partido el lunes, ya no podrá contar con Brian Cipenga ni con Awer Mabil, convocados con las selecciones de Congo y Australia, respectivamente. Tampoco está disponible Jérémy Mellot, por sanción, y Douglas Aurélio, por lesión.

Video | Entrenamiento del CD Castellón en la previa del duelo contra la Cultural

Video | Entrenamiento del CD Castellón en la previa del duelo contra la Cultural

Manolo Nebot

La primera incógnita está en el lateral derecho, que podría ocupar Raúl Sánchez. Pablo Santiago jugaría en una de las dos bandas e Isra Suero podría entrar en el once inicial para jugar en el enganche junto a Álex Calatrava.

Alineación probable del Castellón

Matthys; Raúl Sánchez, Lucas Alcázar, Sienra, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Suero, Calatrava y Camara.

Ausencias en la Cultural

El equipo de Rubén de la Barrera, que desde su llegada al banquillo aún no ha logrado sumar, después de tres derrotas con ocho goles encajados y tan solo uno anotado, contará con toda su plantilla, a excepción del centrocampista serbio Nemanja Radoja y el extremo brasileño Lucas Ribeiro, lesionados.

De la Barrera ha ido modificando en todos sus partidos el once de salida, sin dar con un equipo definido, también por las lesiones, modificando en alguna ocasión, incluso, el dibujo táctico, aunque siempre marcado por una alternativa más ofensiva que su predecesor en el banquillo, José Ángel Ziganda.

Alineación probable de la Cultural

Badía, Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Maestre; Iván Calero, Chacón, Tresaco y Collado.

Noticias relacionadas y más

El árbitro

Alejandro Morilla Turión, del colegio navarro, será el encargado de impartir justicia en el SkyFi Castalia. El joven árbitro de 26 años debuta en la categoría y solo ha pitado dos partidos del Castellón: el empate en Eibar en la primera vuelta (0-0) y una victoria al Alcoyano en Primera RFEF (2-0, goles de Medunjanin y Valens en propia puerta). En el VAR estará Valentín Pizarro.

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