Castellón | Los pésimos números con los que la Cultural Leonesa llega al SkyFi Castalia

Si creen que está mal el CD Castellón, en zona de play-off y con el ascenso a Primera División directo a tiro con esa racha de un punto de 12 y tres derrotas seguidas, imagínense lo que piensan en León, con una Cultural que camina hacia un regreso rápido a Primera Federación. El conjunto ahora dirigido por Rubén de la Barrera empezó está 31ª jornada penúltimo, a siete puntos de la permanencia. La sequía de victorias ya es de 13 jornadas.

La caída

El desplome de la Cultural en lo que va de año no tiene comparación con ninguno de los 22 equipos de LaLiga Hypermotion, incluyendo a sus rivales en la lucha por la permanencia. Únicamente ha sumado cuatro puntos en el 2026 , la mitad que los conjuntos con peor balance en la segunda vuelta (hasta este fin de semana).

, la mitad que los conjuntos con peor balance en la segunda vuelta (hasta este fin de semana). Primero bajo la dirección de José Ángel Ziganda y, en las tres últimas jornadas, con De la Barrera (aún no ha estrenado su casillero de puntos) , la Cultural encadena 13 partidos sin conocer la victoria: los dos últimos de la primera vuelta y toda la segunda hasta ahora.

, la Cultural encadena 13 partidos sin conocer la victoria: los dos últimos de la primera vuelta y toda la segunda hasta ahora. Sus cuatro puntos han llegado a través de otros tantos empates, tres de ellos con idéntico resultado (1-1) y el restante sin goles, antes de enlazar sus tres compromisos más recientes con otras tantas derrotas. Así, comparece en el SkyFi Castalia después de haber mordido el polvo, de forma cronológica, ante Las Palmas (0-3), Almería (3-0) y Racing de Santander (1-2).

Esta segunda vuelta, con solo dos puntos de 27, es la peor de la Cultural en sus 17 apariciones en Segunda División. Si nos ceñimos a esas 13 jornadas sin ganar (desde el 7 de diciembre, un 1-2 en Ipurua), iguala su peor registro en la categoría de plata. Lo mismo que los registros delante de su público donde, con nueve derrotas, también alcanza su tope histórico.

Rafa Tresaco, extremo de la Cultural Leonesa. / CULTURAL LEONESA

No arrojan la toalla

«En ningún momento he visto al equipo muerto», ha manifestado, esta semana, Rafa Tresaco. «Y con la actitud que se está mostrando en los entrenamientos y lo que exige Rubén [De la Barrera], no lo va a estar», ahondó el extremo natural de Sabiñánigo sobre el tercer técnico del ejercicio, pues lo empezó Raúl Llona, destituido curiosamente a la conclusión de la sexta jornada (22 de septiembre), a raíz de la victoria del Castellón en el Reino de León (1-3).

Un Llona relevado por Cuco Ziganda, a su vez reemplazado el 24 de febrero por el preparador coruñés.

El goleador es un defensa

Un equipo, el leonés, que echa de menos la producción ofensiva de sus delanteros. Tanto, que el máximo realizador (y asistente), entre la competición liguera y la Copa del Rey, es un lateral derecho, Iván Calero, hijo de Julián Calero, el exentrenador del Levante. Su rendimiento ha llevado a ser utilizado, a menudo, como extremo. Así, ha anotado cinco tantos y repartido cinco pases de gol.

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¿Tiene bajas?

La escuadra leonesa puede presentarse en el SkyFi Castalia con toda la plantilla disponible, aunque tanto el pivote Nemanja Radoja como el extremo derecho Lucas Ribeiro son dudosos.

El remate, otro lío

Una Cultural que llega en medio de la polémica, otra más, generada por su camiseta retro, debido a la controversia generada por su diseño y a la sospecha del posible uso de la Inteligencia Artificial.