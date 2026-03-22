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Directo | El Castellón busca la victoria contra la Cultural

Los albinegros reciben al colista en el SkyFi Castalia (20.30 horas)

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Directo. / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Sin Mellot, Mabil y Cipenga, pero con la intención de sumar tres puntos, el CD Castellón recibe a la Cultural y Deportiva Leonesa en el SkyFi Castalia (20.30 horas).

Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.

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