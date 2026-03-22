Las frases de Pablo Hernández en la previa del Castellón-Cultural: "Ojalá sea un punto de inflexión"

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha analizado la previa del encuentro del lunes en el SkyFi Castalia. Los albinegros, que encadenan tres derrotas, buscarán el triunfo ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

Estas han sido las frases de Pablo en sala de prensa.

Cómo están los ánimos tras los últimos resultados

"No podemos estar contentos, obviamente, con los últimos resultados. Sabemos que esto podía pasar, pero veo al equipo muy comprometido, muy unido, trabajando muy bien, con ganas de revertir la dinámica".

"Hemos analizado aspectos en los que no hemos estado al nivel, errores, desajustes... pero si vuelves a ver los partidos, el equipo sigue haciendo muchas cosas bien. Tenemos que intentar mantener esa concentración. Da igual que la Cultural esté en puestos de descenso o que venga el Racing, en esta Liga cualquiera pone las cosas difíciles. Vamos a tener que sacar nuestra mejor versión porque ellos necesitan ganar y vendrán con el cuchillo entre los dientes".

Su debut con victoria en León

"Ha cambiado el equipo (rival), ha cambiado el entrenador, la idea de juego es otra... Ojalá pueda servir como aquel día como punto de inflexión, volver a sumar de tres y recuperar la confianza que teníamos. Queremos ganar y hacerlo jugando bien. En los últimos partidos hemos encajado muchos goles, pero los analizas y el equipo no está lejos del nivel que habiamos dado. Es verdad que hemos cometido muchos errores que nos han penalizado".

Recuperar las convicciones

"Lo que nos ha traido hasta aquí, lo que nos ha dado éxito, es que hemos hecho muchas cosas bien, es porque hemos tenido claro a lo que queremos jugar. Cuando los resultados no salen, a veces, en el fútbol pueden entrar dudas. A veces en el aspecto defensivo no hemos estado tan sólidos. Los errores individuales, errores técnicos, son parte del fútbol, nos equivocamos todos, también los equipos grandes. En otros aspectos como estar más concentrados, tener referenciados a los delanteros cuando nos están atacando, decidir cuándo puedes presionar hacia adelante... hemos cometido algunos fallos que nos han penalizado y que tenemos que arreglar para ser el equipo que fuimos antes".

Jornada lúdica en La Plana Sport Castellón

"Cuando juegas un lunes, la semana se hace muy larga, son muchos días. Tiene la opción de un día libre, pero dadas las circunstancias pensamos que podía ser bueno para el equipo, juntarnos fuera de la ciudad deportiva, cambiar de aires y desconectar un poco".

CD Castellón | Jornada de convivencia en La Plana Sport Castellón / CD Castellón

Qué tipo de partido espera contra la Cultural

"Viendo lo que han sido los equipos de Rubén (de la Barrera), a priori se puede adaptar a varias facetas de juego, pueden venir a presionar hombre a hombre, que creo que lo harán. Pero planteen lo que planteen tenenos claro lo que queremos, y mañana especialmente va a ser importante imponer nuestro estilo y nuestro ritmo".

Ausencia extra de Mabil y Cipenga al jugar lunes

"Es verdad que hay equipos que pierden jugadores, pero otra vez nos toca a nosotros un lunes, que supone partido más. Son ellos (LaLiga) lo que tienen que valorar lo que es justo para igualar las condiciones para todos. Los perjudicados somos nosotros, pero no es excusa. También es un signo de que se están haciendo bien las cosas y tenemos otros jugadores están con ganas de jugar".

Mensaje a la afición

"No es el mejor horario, un lunes, pero sabemos que van a estar con nosotros. Les diría que sigan como están, como en casa o desplazamientos, que nos están ayudando. Su apoyo y aliento son importantísimos para nosotros".

Sanción de Mellot y parte médico

"Tenemos algún jugador que llega justo, pero en principio van a estar todos los disponibles (excepto Douglas y los internacionales). Mellot es una baja importante, pero tenemos varias opciones y decidiremos".