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Suspendido el Torrent CF – CD Castellón B por un brote de gripe entre los albinegros

El partido debía disputarse esta mañana

Imagen de archivo de un encuentro disputado por el Castellón B.

Imagen de archivo de un encuentro disputado por el Castellón B. / CD Castellón

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

El partido entre el Torrent CF y Castellón B, que se debía disputar esta misma mañana, ha sido suspendido debido a un "brote de virus gripal contagioso" que ha afectado a gran parte de la plantilla del filial albinegro

"La decisión ha sido adoptada por el organismo competente siguiendo las recomendaciones médicas y con el objetivo de garantizar la salud de jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes.", indican desde el club albinegro.

En los próximos días se informará debidamente sobre la nueva fecha en la que se celebrará el encuentro, perteneciente a la jornada 28 del Grupo III de la 2ª RFEF.

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"Agradecemos la comprensión de todos los aficionados", señalan desde el CD Castellón.

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