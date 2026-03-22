Suspendido el Torrent CF – CD Castellón B por un brote de gripe entre los albinegros

El partido entre el Torrent CF y Castellón B, que se debía disputar esta misma mañana, ha sido suspendido debido a un "brote de virus gripal contagioso" que ha afectado a gran parte de la plantilla del filial albinegro

"La decisión ha sido adoptada por el organismo competente siguiendo las recomendaciones médicas y con el objetivo de garantizar la salud de jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes.", indican desde el club albinegro.

En los próximos días se informará debidamente sobre la nueva fecha en la que se celebrará el encuentro, perteneciente a la jornada 28 del Grupo III de la 2ª RFEF.

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"Agradecemos la comprensión de todos los aficionados", señalan desde el CD Castellón.