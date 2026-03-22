Suspendido el Torrent CF – CD Castellón B por un brote de gripe entre los albinegros
El partido debía disputarse esta mañana
El partido entre el Torrent CF y Castellón B, que se debía disputar esta misma mañana, ha sido suspendido debido a un "brote de virus gripal contagioso" que ha afectado a gran parte de la plantilla del filial albinegro
"La decisión ha sido adoptada por el organismo competente siguiendo las recomendaciones médicas y con el objetivo de garantizar la salud de jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes.", indican desde el club albinegro.
En los próximos días se informará debidamente sobre la nueva fecha en la que se celebrará el encuentro, perteneciente a la jornada 28 del Grupo III de la 2ª RFEF.
"Agradecemos la comprensión de todos los aficionados", señalan desde el CD Castellón.
- La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?
- El análisis de Pablo Hernández, tras la derrota del Castellón en Gijón: "Estoy preocupado por haber encajado tantos goles"
- Galería | La trifulca del Castellón-Racing en la grada y en el campo, con Iñigo Vicente, en imágenes
- En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar
- Pablo Hernández, sobre el arbitraje sufrido por el Castellón: 'Es lo que nos está tocando esta temporada