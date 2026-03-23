La dura acusación del Torrent a la RFEF tras la suspensión el partido contra el Castellón B
El Castellón B alega que la gripe afecta a gran parte de la plantilla
El Torrent asegura que supone «adulterar la competición»
Suspensión con polémica. El partido entre el Torrent CF y el CD Castellón B, previsto para ayer a las 12.00 horas en el San Gregorio, fue aplazado por la RFEF a petición del club castellonense, debido a un brote de virus gripal contagioso que afectaba a gran parte del plantel del filial orellut. Una resolución que indignó al conjunto valenciano, que conoció el aplazamiento del partido a las 01.02 horas de la madrugada del domingo.
Primero se denegó el aplazamiento y horas después se dio el visto bueno. Según el Torrent, esto «supone una clara adulteración de la competición teniendo en cuenta los objetivos deportivos que ambos clubes tienen en juego en este tramo decisivo de la temporada». El partido, correspondiente a la Segunda RFEF, se deberá jugar dentro de los 15 próximos días.
El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF estimó en segunda instancia la solicitud del club albinegro para la suspensión del encuentro por un proceso infeccioso de vías respiratorias altas de sus jugadores por el que “deben guardar aislamiento domiciliario y reposo físico y deportivo entre 3 y 7 días”.
Tras desestimarla inicialmente el sábado la aceptó el domingo al pasar de 11 a 13 los jugadores afectados. El Torrent calificó de “incomprensible y una falta de respeto institucional la gestión llevada a cabo por los estamentos federativos” en esta decisión.
“Consideramos que este cambio de criterio a escasas horas del pitido inicial, actuando bajo el amparo de la nocturnidad, supone una clara adulteración de la competición. Es inadmisible que se resuelva una situación de este calibre contradiciendo frontalmente una resolución dada apenas unas horas antes”, añadió.
Suscríbete para seguir leyendo
- La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?
- El análisis de Pablo Hernández, tras la derrota del Castellón en Gijón: "Estoy preocupado por haber encajado tantos goles"
- Galería | La trifulca del Castellón-Racing en la grada y en el campo, con Iñigo Vicente, en imágenes
- En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar
- Pablo Hernández, sobre el arbitraje sufrido por el Castellón: 'Es lo que nos está tocando esta temporada