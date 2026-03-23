La dura acusación del Torrent a la RFEF tras la suspensión el partido contra el Castellón B

Suspensión con polémica. El partido entre el Torrent CF y el CD Castellón B, previsto para ayer a las 12.00 horas en el San Gregorio, fue aplazado por la RFEF a petición del club castellonense, debido a un brote de virus gripal contagioso que afectaba a gran parte del plantel del filial orellut. Una resolución que indignó al conjunto valenciano, que conoció el aplazamiento del partido a las 01.02 horas de la madrugada del domingo.

Primero se denegó el aplazamiento y horas después se dio el visto bueno. Según el Torrent, esto «supone una clara adulteración de la competición teniendo en cuenta los objetivos deportivos que ambos clubes tienen en juego en este tramo decisivo de la temporada». El partido, correspondiente a la Segunda RFEF, se deberá jugar dentro de los 15 próximos días.