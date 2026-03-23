¿Qué tiene que hacer el Castellón contra la Cultural para recuperar la posición de 'play-off'?
El conjunto albinegro, tras las victorias de sus rivales directos, necesita mínimo empatar contra el colista para recuperar la plaza que daría acceso a luchar por el ascenso a Primera
Ganó el Depor. Ganó el Almería. Ganó el Málaga. Ganó Las Palmas... y ganó el Burgos. Todos los rivales del CD Castellón, a excepción del Racing, que perdió 0-4 contra el Albacete y continúa siendo líder, consiguieron los tres puntos. Los de Pablo Hernández juegan este lunes un partido vital para romper la mala racha y volver a los puestos de play-off a Primera División.
En estos momentos, con un encuentro menos, el Castellón ocupa la séptima posición con 49 puntos, a uno del Burgos, a dos de Las Palmas, a cinco del Málaga y a seis del Almería y Dépor, que comparten la segunda y la tercera posición.
En caso de ganar, quintos
En caso de volver a la senda de la victoria, los albinegros sumarían 52 puntos y volverían a la quinta plaza. En este hipotético escenario, el ascenso directo seguiría estando a tres puntos. También volvería al play-off en caso de empate, ya que igualaría al Burgos con 50 puntos pero tiene mejor gol-averaje. En el Plantío no hubo goles (0-0) y visitará el SkyFi Castalia a mediados de abril en un duelo que apunta a ser muy relevante. Por tanto, el Castellón solo acabaría la jornada fuera del top-6 si pierde ante el conjunto rojillo. Mucho en juego esta noche en el templo albinegro.
Sigue el directo del partido en Mediterraneo.
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