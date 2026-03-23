Pablo Hernández sobre la mala dinámica del Castellón: "Estos resultados nos han dado una hostia de realidad"

El CD Castellón no pasó del empate (1-1) ante la Cultural Leonesa en Castalia, en un encuentro en el que dejó escapar dos puntos tras adelantarse en el marcador. El conjunto albinegro, condicionado por las bajas y la falta de acierto en los metros finales, alarga su mala dinámica de resultados y suma cinco encuentros sin conocer la victoria, aunque se mantiene en puestos de playoff en la recta decisiva de la temporada.

Lee las declaraciones del técnico Pablo Hernández al completo.

Valoración del partido

Hoy era importante ganar por lo anímico. El equipo está en una dinámica negativa y no somos capaces de tomar buenas decisiones. Hoy nos ha costado generar. Después de ponernos por delante, al final, en un fallo —porque iba a cogerla Matthys— se nos escapan dos puntos que nos iban a ayudar a coger confianza. Solo queda trabajar y seguir creyendo. Hace unas semanas nos vimos en la primera posición y eso te hace marcarte metas muy altas. Estos resultados nos han dado una hostia de realidad. A pesar de llevar cinco partidos sin ganar, seguimos en la lucha.

Se ha echado a faltar a Cipenga y Mabil

Obviamente es el perfil de jugadores que tenemos, extremos puros. Con su ausencia había que buscar otras alternativas. En la primera parte no ha funcionado muy bien; en la segunda hemos tenido un arreón en el que nos hemos puesto por delante. Cuando se van jugadores con la selección, solo te queda buscar otras alternativas.

¿Qué le ha transmitido al vestuario?

Lo que quiero transmitir es que hace unas semanas todo era bonito y ahora parece que seamos un desastre. Sigo creyendo en estos jugadores y en nuestra capacidad para volver a ser el equipo que éramos. Vamos a intentar sumar de tres y lo único que pido es que rememos todos juntos. A principio de temporada todos hubiéramos firmado estar en esta posición con 50 puntos.

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Beñat Gerebarrena de lateral

Con la ausencia de Mellot no tenemos un jugador del mismo perfil y pensábamos que se podía acoplar. Salva pensábamos que nos podía dar más salida de balón y Sienra arrastraba unos problemas musculares. Lo más importante es que el equipo recupere esa sensación.

La necesidad de ganar ha pesado

Hoy ha pesado un poco la necesidad de ganar, porque a la hora de generar nos ha costado mucho. El día del Sporting habíamos sido capaces de generar como ante la Real o el Racing. Lo achaco al tema mental.

Después de esta mala dinámica sigue en playoff

Al final hay que darle valor a dónde estamos y de dónde venimos. Los últimos resultados no son los que queríamos, pero haber hecho las cosas bien durante tanto tiempo nos ha permitido que, habiendo sumado 2 puntos de 15, el equipo siga en la pelea. Obviamente queremos ganar, pero quedan 11 partidos y en esta liga no es fácil.

¿Volvería a poner el mismo once?

Siempre he dicho que intento poner el mejor once para cada partido. Hay jugadores que están más o menos acertados según el día, pero he puesto a los once que he considerado. Sería ventajista decir que lo cambiaría.

La actuación de Suero

Suero siempre que sale aporta cosas. Hoy, por el planteamiento que pensábamos que iban a hacer, lo queríamos como revulsivo en la segunda parte. Nos ha dado una asistencia y otras cosas en el juego. Siempre es una opción para iniciar y, si no está Cala, todavía más.