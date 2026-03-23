La previa | La exigencia de la zona alta examina la mentalidad del CD Castellón contra la Cultural

Últimamente, al CD Castellón se le está juntando todo. Desde que se impusiera al Dépor y hollara la cumbre del liderato, los errores le están costando derrotas, frenando el ritmo de puntuación que lo había llevado a lo alto. Además, en un momento crítico de la temporada, justo cuando enlaza tres derrotas, los rivales directos suman de tres en tres. Todo ello empuja a los albinegros a una reacción obligada. El equipo de Pablo Hernández necesita virar cuanto antes la inercia de las últimas jornadas y sumar esta noche un triunfo con la Cultural Leonesa en el SkyFi Castalia.

El Castellón ha llegado a la primavera inmerso en una fiesta a la que no le habían invitado. Los orelluts han llegado al tramo final del curso soñando por derecho propio con lo máximo. Para no perder el deseo (y dormir a tres puntos del ascenso directo, apuntalando el puesto de play-off), debe recuperar los ingredientes que le hicieron volar: el ritmo y la contundencia.

Manolo Nebot

Lo debe hacer, además, con bajas de peso. A la ausencia del mediapunta Douglas Aurélio (lesionado) se unen en esta jornada los extremos internacionales (Mabil y Cipenga), así como el lateral derecho Mellot (sancionado). En especial, las bajas de Mellot y Cipenga dificultan el rompecabezas de Pablo, que acumula varias semanas obligado a mover las piezas. En la citación de hoy, se espera que asomen al menos dos talentos del filial: el defensa Ismael Fadel y el extremo zurdo Isi Angulo. El propio Fadel y el carrilero Raúl Sánchez han sido los elegidos en las anteriores ausencias de Mellot.

El rival, colista

Enfrente, la Cultural llega al SkyFi Castalia en un momento más complicado. Le urge ganar para avivar sus opciones de permanencia en la categoría. El cuadro leonés acumula 13 jornadas sin victoria, aunque ha ofrecido mejores sensaciones desde la reciente llegada al banquillo del nuevo entrenador, Rubén de la Barrera.

La Cultu, que saltará al césped en la última posición de la tabla tras la victoria de ayer del Mirandés, contará con toda su plantilla disponible, a excepción del centrocampista serbio Nemanja Radoja y el extremo brasileño Lucas Ribeiro, aún lesionados.

Alineaciones probables: Castellón: Matthys; Raúl Sánchez, Lucas Alcázar, Sienra, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Suero, Calatrava y Camara. Cultural Leonesa: Badía, Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Maestre; Iván Calero, Chacón, Tresaco y Collado. Árbitro: Alejandro Morilla.

De la Barrera ha ido modificando en todos sus partidos el once de salida, sin dar con un equipo definido, también por las lesiones, modificando en alguna ocasión, incluso, el dibujo táctico, aunque siempre marcado por una alternativa más ofensiva que su predecesor en el banquillo, José Ángel Ziganda. Los culturalistas, que ofrecieron una mejoría en su juego frente al líder Racing de Santander, pese a la derrota en los minutos finales (1-2), necesitan romper una dinámica negativa en la pelea por evitar el descenso.

Victoria en León

En la primera vuelta, el partido en León supuso el estreno de Pablo Hernández en el banquillo del primer equipo, y el resultado fue excelente para los albinegros. El Castellón ganó 1-3, con goles de Cala, Diego Barri y Mamah, e inició una racha positiva, justo lo que busca esta noche, junto a su afición, en el SkyFi Castalia.