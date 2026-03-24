El uno a uno del Castellón contra la Cultural | Vota al mejor
Los albinegros pierden dos puntos en el minuto 90 (1-1)
Matthys
|6| Tapó bien las mejores ocasiones de los rivales, más allá de alguna salida a campo abierto. Encajó de penalti en el 90’.
Gerenabarrena
|6| Cumplió primero como defensa, con algún apuro, y creció después en su lugar natural, potenciando a su pareja en la media.
Alberto
|6| En su partido 101 con el Castellón, sostuvo la zaga en los peores momentos y mejoró como todos en la segunda parte.
Salva Ruiz
|5| Bien con balón, cerró el primer tiempo con un error que casi cuesta el 0-1. Ajustó luego mejor hasta que fue sustituido.
Lucas Alcázar
|5| Sufrió a nivel defensivo con muchos espacios. Pudo marcar el segundo gol tras el descanso, más ofensivo.
Doué
|5| Protagonizó un par de buenas arrancadas tras robo, pero le costó llevar la batuta y fue relevado en el descanso.
Barri
|5| No terminó de encontrar su espacio y rara vez recibió cómodo. Mucho desgaste en la medular, se midió con una tarjeta.
Jakobsen
|4| El brío inicial le duró poco. No desbordó por la banda y tampoco generó en el área. Se le hizo largo el primer tiempo.
Cala
|6| Comprometido sin balón, recuperó mucho (como en el 1-0), pero le faltó lucidez con la pelota. Vio la quinta amarilla y será baja en Albacete.
Pablo Santiago
|5| Muchos kilómetros detrás del balón en el primer tiempo, tuvo un rato productivo en el segundo. Cambiado.
Camara
|7| Marcó un gol que valía mucho y se impuso con frecuencia a los defensores rivales. Trabajador.
También jugaron
Suero | 7 |. Tuvo un impacto inmediato en el partido. Gran centro en el gol de Camara. Pudo marcar con un tiro lejano que dio en el travesaño.
Fadel | 5 |. Entró bien en la contienda, pero pecó de inexperto en la acción del penalti, en su estreno en Castalia.
Raúl Sánchez | 5 |. Poca cosa. Sigue sin encontrar su mejor nivel.
Brignani | 5 |. Tramo final. Relevó a Salva.
Álvaro | - |. El añadido.
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