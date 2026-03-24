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Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El bache de resultados se agranda tras un mal primer tiempo y otra decisión del VAR

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El bache de resultados se agranda tras un mal primer tiempo y otra decisión del VAR

El bache de resultados se agranda tras un mal primer tiempo y otra decisión del VAR / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos las claves del empate del CD Castellón ante la Cultural Leonesa en Castalia. Un mal primer tiempo, la ansiedad del equipo y una decisión del VAR que acabó en penalti y permitió a los leoneses igualar en los últimos minutos.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Emilio Isierte y Pedro Pino.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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