Conexión Orellut | El bache de resultados se agranda tras un mal primer tiempo y otra decisión del VAR

En Conexión Orellut analizamos las claves del empate del CD Castellón ante la Cultural Leonesa en Castalia. Un mal primer tiempo, la ansiedad del equipo y una decisión del VAR que acabó en penalti y permitió a los leoneses igualar en los últimos minutos.

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Emilio Isierte y Pedro Pino.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.