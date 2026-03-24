Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El bache de resultados se agranda tras un mal primer tiempo y otra decisión del VAR
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos las claves del empate del CD Castellón ante la Cultural Leonesa en Castalia. Un mal primer tiempo, la ansiedad del equipo y una decisión del VAR que acabó en penalti y permitió a los leoneses igualar en los últimos minutos.
Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Emilio Isierte y Pedro Pino.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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