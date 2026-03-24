Encuesta | ¿Fue justo el penalti que evitó la victoria del Castellón a la Cultural?

Al CD Castellón se le escaparon dos puntos que tenía en la mano contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Un penalti en la recta final del encuentro significó el 1-1 que condenó a los albinegros a un nuevo tropiezo.

La jugada decisiva se produjo en el área albinegra. Un centro sin aparente peligro desembocó en el penalti que transformó Luis Chacón en el minuto 90. La secuencia abundó en la desdicha albinegra. Primero Fadel, el joven que se estrenaba en el SkyFi Castalia, desoyó al portero Matthys, que salió a embolsar la pelota. Después, cuando Fadel fue a despejar, se coló en su trayectoria el atacante visitante, Rubén Sobrino.

Ahí surge la divergencia. Para unos, Fadel golpeó a Sobrino y cometió penalti. Para otros, no fue así.

Según el portal especializado Archivo VAR, no fue penalti. Al contrario, el árbitro debió pitar falta del atacante. Como fuere, esta polémica acción se une a numerosas decisiones que han lastrado el vuelo del Castellón durante toda la temporada.

Sea como fuere, a partir de hoy, el Castellón fija la mirada en el partido del fin de semana. Los albinegros visitarán al Albacete el sábado a las 21.00 horas. Los de Pablo Hernández, que recuperará al ayer sancionado Mellot, estarán arropados por más de 700 orelluts en las gradas del Carlos Belmonte. Por contra, Cala vio la quinta amarilla y no estará, igual que los internacionales Mabil y Cipenga.