La intrahistoria del Castellón-Cultural: fútbol el lunes, efeméride de Alberto y decepción final

Pese a los resultados negativos de las últimas semanas, la afición del CD Castellón volvió a acudir ayer al SkyFi Castalia para apoyar a sus jugadores en el importante partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Las gradas presentaron un notable aspecto (más de diez mil espectadores), teniendo en cuenta que el encuentro se celebró un lunes, día nada futbolero y que no ayuda a muchos aficionados.

Con todo, hubo quien no desaprovechó una buena previa en los establecimientos cercanos al coliseo albinegro, que durante la Semana Santa albergará dos citas consecutivas: contra el Almería el Jueves Santo (20.00 horas) y contra el Granada el Lunes de Pascua (19.00).

Los 100 +1 de Alberto

Antes del inicio del encuentro, los dos equipos posaron apoyando la campaña de LaLiga contra el racismo. Además, uno de los capitanes, Alberto Jiménez, recibió una camiseta con un 100 en la espalda en homenaje a sus 100 partidos de albinegro. También antes del inicio del encuentro, hubo un respetuoso recuerdo en memoria del abuelo del futbolista del Castellón Israel Suero, que falleció recientemente a los 90 años.

Alberto Jiménez cumplió 100 partidos de albinegro contra el Sporting en Gijón. / KMY ROS

Reencuentros

En las filas de la Cultural milita un viejo conocido de la afición albinegro. Eneko Satrústegui fue uno de los protagonistas del ascenso de la Cultu el curso pasado. Fue su tercer ascenso a Segunda División, después de los logrados con el Castellón (2020) y Racing (2022). Esta temporada, con 35 años, el defensa navarro está jugando poco. Antes del partido saludó a uno de sus excompañeros, Diego Barri, actual jugador del Castellón y ex de la Cultural, que por su parte también vivió una jornada repleta de reencuentros.

Voulgaris, en el palco

No faltó el presidente del Castellón, Bob Voulgaris, presente en el palco. Tampoco faltó la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como otros miembros del Ayuntamiento.

El palco del SkyFi Castalia, con Voulgaris. / KMY ROS

La cantera, presente

Con el propósito de facilitar la asistencia al encuentro, los equipos de la cantera del CD Castellón modificaron sus horarios de entrenamiento para poder llegar a tiempo al SkyFi Castalia. Así, se vieron a muchas de las jóvenes promesas en las gradas.

Próximo partido

A partir de hoy, el Castellón fija la mirada en el partido del fin de semana. Los albinegros visitarán al Albacete el sábado a las 21.00 horas. Los de Pablo Hernández, que recuperará al ayer sancionado Mellot, estarán arropados por más de 700 orelluts. Por contra, Cala vio la quinta y no estará, igual que los internacionales Mabil y Cipenga.

Nuevo horario

LaLiga publicó ayer los horarios correspondientes a la jornada 35. El Castellón visitará Anduva, el feudo del Mirandés, el domingo 12 de abril a las 18.30 horas.