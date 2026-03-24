El superordenador confía en el play-off del CD Castellón

El gol de la Cultural en el minuto 90 enfrió los ánimos de la parroquia albinegra. El 1-1 definitivo dejó al CD Castellón sin victoria, por quinta jornada consecutiva. El equipo de Pablo Hernández solo ha sumado dos de los últimos 15 puntos en liza y necesita virar cuanto antes la dinámica negativa.

Con todo, el Castellón sigue una semana más en puestos de play-off de ascenso. Una situación de privilegio que disfruta de manera ininterrumpida desde el pasado mes de noviembre. Con 50 puntos, los orelluts son sextos en la clasificación, empatados con el séptimo (Burgos) y a cinco puntos del ascenso directo.

El superordenador

Por todo ello, a falta de 11 jornadas para el final de la Liga Regular, el Castellón mantiene vivas sus opciones de ascenso. En esas opciones, además, cree el superordenador. Se trata de una supercomputadora desarrollada por una marca de entretenimiento que ha generado un modelo de inteligencia artificial que ha simulado el resto de la competición miles de veces, a partir de datos reales de la temporada y cálculos de métricas ofensivas y defensivas de los equipos.

Con este modelo, la proyección le da al Castellón un 67,3% de posibilidades de jugar el play-off de ascenso, por delante del Málaga (65,2%), el Almería (63,4%), Las Palmas (61,4%), el Deportivo (58,4% al ser el segundo favorito para el ascenso directo), el Burgos (38,1%) y el Sporting (16,5%).

Menos opciones tiene el Castellón de lograr el ascenso directo. Los principales candidatos para subir a Primera por la vía rápida son el actual líder, el Racing de Santander (96,3%), el Deportivo (34%), el Almería (26%) y el Málaga (19,8%). Por detrás aparecen el Castellón (12,9%) y Las Palmas (8,3%).

Cala, en el top-5

Según el análisis del superordenador, asimismo, Álex Calatrava está siendo uno de los cinco mejores jugadores de la categoría. El mediapunta albinegro asoma entre los futbolistas más determinantes de la categoría. La lista la encabeza Sergio Arribas (Almería), seguido por Andrés Martín e Iñigo Vicente (Racing) y Juan Otero (Sporting). Después de Cala aparecen David Larrubia (Málaga), Manu Fuster (Las Palmas), Yeremay (Deportivo), Chupe (Málaga) y Dubasin (Sporting). El siguiente orellut en el ranking es Brian Cipenga (27º).