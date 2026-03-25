CD Castellón | Un nuevo rompecabezas para Pablo Hernández

El CD Castellón afronta el próximo fin de semana un desafío desconocido en lo que va de temporada. Por primera vez en el presente campeonato, el entrenador albinegro no podrá contar con el único hombre indiscutible en el ataque. El mediapunta Álex Calatrava vio la quinta amarilla durante el empate con la Cultural y será baja el sábado en Albacete (21.00 horas).

Titular en 30 de los 31 encuentros de Liga, Cala es el jugador con más minutos acumulados de toda la plantilla (2.615). Ha sido fijo en los planes de Pablo Hernández, igual que lo había sido antes en los de Johan Plat. El entrenador castellonense solo lo dejó en el banquillo en Valladolid. Cala tuvo descanso y saltó al campo en la segunda mitad, con el triunfo encarrilado. Le dio tiempo a asistir a Cipenga en el definitivo cero a cuatro.

De hecho, Cipenga será otro de los ausentes el sábado en el Carlos Belmonte. Pablo Hernández deberá manejar un escenario inédito: perderá de una tacada a los dos jugadores más productivos de la segunda línea de ataque. El míster tendrá que resolver un nuevo rompecabezas en un momento delicado de la temporada. Por vez primera desde que es entrenador del Castellón, acumula cinco jornadas sin conseguir la victoria.

Acumulación

El impacto de la ausencia de Brian Cipenga ya se dejó notar el lunes en el encuentro con la Cultural y Deportiva Leonesa en el SkyFi Castalia. Cipenga, convocado por la RD del Congo, dejó un hueco que solía cubrir, en estas circunstancias, Awer Mabil. Pero como al Castellón de la mala dinámica últimamente todo le sale en contra, Australia citó por sorpresa a Mabil casi dos años después de la última vez, y para coronar el asunto LaLiga programó el encuentro para el lunes por la noche, haciendo que los internacionales del Castellón se perdieran un partido extra.

Cala encarando a Hinojo en la primera parte / KMY ROS

Total, al ver reducidas sus opciones (Douglas Aurélio, el único lesionado, también se mueve por la misma zona), Pablo Hernández optó por reubicar al delantero Adam Jakobsen en la banda derecha, pero el danés no funcionó y fue relevado al descanso.

La hora de Suero

En ese momento, llegó la hora de Israel Suero. Si Cala es el titular indiscutible, Suero ha mostrado en numerosas ocasiones su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos sobre la marcha (ha marcado cuatro de sus cinco goles saliendo desde el banquillo). Así fue también el lunes contra la Cultural: firmó una asistencia de lujo (la quinta de la temporada) a Ousmane Camara en el 1-0 y rozó la sentencia con un tirazo a la cruceta, poco antes del desgraciado desenlace para los albinegros (1-1).

Además, en la única suplencia de Cala (la mentada en Valladolid), Suero fue titular en su puesto, intercambiando posición con otro futbolista que oposita a la titularidad en Albacete: Raúl Sánchez.

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Vuelve Mellot

Como fuere, el regreso de Jeremy Mellot, que fue baja por sanción contra la Cultu, ahorra otro quebradero de cabeza al cuerpo técnico. Mellot es otro de los puntales del equipo orellut, y sus ausencias se han dejado notar, condicionando a menudo los planes. En cada ocasión, Pablo ha optado por un reemplazo diferente: debutó y sufrió en Valladolid el debutante Ismael Fadel, se vio superado Raúl Sánchez contra la Real Sociedad B y echó en falta en la medular a Gerenabarrena, solución inesperada el lunes en el SkyFi Castalia.