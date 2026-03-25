Consejos para comprar, a última hora, una entrada para el Albacete-Castellón: plazos, precios, recomendaciones...

El CD Castellón atraviesa su peor racha reciente, con cinco jornadas sin ganar —dos empates y tres derrotas—, pero su gente no le deja solo. Centenares de aficionados albinegros estarán este sábado, 28 de marzo, en el Carlos Belmonte para arropar al equipo en Albacete. Y todavía habrá nuevas opciones para conseguir localidad.

Lo primordial

Tras agotarse las 700 entradas para la afición del Castellón cedidas inicialmente por el Albacete Balompié (550 primero y 150 más después, el pasado 17 de marzo, en apenas unas horas), este jueves, 26 de marzo del 2026, se abre una segunda oportunidad para los seguidores orelluts.

El club manchego tiene previsto activar al mediodía la venta general de entradas para el Albacete - Castellón, una vez finalizada la promoción reservada a sus abonados, que podían adquirir un máximo de tres localidades por socio. Según recoge la web del Albacete, «dicha acción de exclusividad durará hasta el jueves a las 12.00 horas». A partir de ese momento, se abrirá la venta al público general.

Precios de las entradas

Los precios para adultos oscilan entre los 60 euros de la preferencia alta y los 25 euros en los goles. En el caso de las entradas infantiles, para menores de hasta 14 años, van desde los 20 euros en preferencia hasta los 12,5 euros en los goles.

Además, todavía quedará una última vía para los rezagados. El propio sábado del partido, el Albacete ha anunciado que «las taquillas del estadio abrirán a las 19.00 horas para la venta general».

Galería: Hermandad entre aficiones en la previa del Castellón-Albacete /

Un desplazamiento masivo al Carlos Belmonte

El Carlos Belmonte tiene capacidad para 17.524 espectadores .

tiene capacidad para . Esta temporada, el Albacete Balompié cuenta con 11.610 abonados , según la cifra oficial facilitada por el club, lo que representa aproximadamente dos tercios del aforo del estadio.

cuenta con , según la cifra oficial facilitada por el club, lo que representa aproximadamente del estadio. En su último encuentro como local, el conjunto dirigido por Alberto González protagonizó una remontada agónica frente a Las Palmas, al pasar del 0-1 al 2-1 en el descuento, con 11.126 espectadores en la grada en un partido disputado un lunes a las 20.30 horas.

Todo apunta, por tanto, a un gran ambiente para un encuentro en el que el Castellón estará acompañado por una nutrida presencia de seguidores en las gradas del feudo manchego.

El Carlos Belmonte. / Jorge Sastriques

La Fedpecas organiza autobuses para los aficionados del Castellón

La Federación de Peñas del Castellón (Fedpecas) ha anunciado un desplazamiento con los «autobuses que sean necesarios para que podáis viajar todos los que saquéis la entrada por la web del Albacete».

Precios para el Albacete-Castellón. / ALBACETE BALOMPIÉ

A través de sus redes sociales, la Fedpecas ha lanzado varios avisos dirigidos a los aficionados que todavía no han comprado su localidad para el partido.

Así, explica que «todas las personas que vayan a comprarse la entrada y todavía no estén apuntadas al autobús, pueden hacerlo igualmente». Además, aclara que «en caso de después no conseguir entrada por cualquier motivo, se os borrará del autobús y se os devolverá el dinero sin ningún tipo de compromiso».

¿En qué zona conviene comprar?

La Fedpecas recomienda adquirir entrada en las zonas de marcador o gol norte del Carlos Belmonte, para estar más cerca del grueso de la afición del Castellón, que se ubicará en la zona reservada para seguidores visitantes.

Para el albinegrismo, el partido de Albacete se presenta como una cita de máxima importancia tanto por la situación deportiva del equipo como por el respaldo de una hinchada que volverá a responder fuera de casa.

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