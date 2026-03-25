Así ha vuelto a entrenar el Castellón B tras la polémica suspensión de su partido en Torrent tras el virus gripal contagioso

La normalidad se ha vuelto a instalar en el CD Castellón B tras recuperarse los futbolistas afectados del virus gripal contagioso, que hizo que el pasado fin de semana se tuviese que suspender el partido Torrent CF-CD Castellón B previsto para el domingo 22 de marzo del 2026 a las 12.00 horas en el San Gregorio, algo que tanta polvareda levantó en el conjunto local dado que el partido quedó aplazado a las 1.02 horas del mismo domingo.

El equipo de Óscar López se ha ejercitado este miércoles en su campo de Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

El filial albinegro se entrenó este miércoles en el campo B de las Instalaciones de Gaetà Huguet con 23 futbolistas, de ellos dos juveniles que se unieron al grupo (Alejandro Anes y Julián Rodríguez), y con las ausencias de Ismael Fadel e Isi Angulo, que es posible que por segunda semana consecutiva trabajen a las órdenes de Pablo Hernández con el primer equipo.

También estuvieron ausentes dos juveniles: Óscar Albiol y Fran Santamaría.

José Nadal, Alejandro Anes, Julián Rodríguez y Zom a Zom, durante la sesión de trabajo. / Juan Francisco Roca

La resaca

Respecto al partido aplazado, es muy posible que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establezca un horario hoy mismo o, a más tardar, este jueves.

La intención será que se dispute la próxima semana (martes o miércoles); y a más tardar sería dentro de dos semanas. La intención del CD Castellón B es de jugar lo antes posible para ponerse al día en la clasificación del grupo 3 de Segunda Federación, donde los castellonalbinegros están a tres puntos de la plaza play-out y a cinco del descenso directo.

Nico Font, Konan Guy y Toni Gabarri, en otros ejercicios del entrenamiento del Castellón B. / Juan Francisco Roca

A la vista

A falta de concretarse la fecha y hora para este partido aplazado entre el Torrent CF y el CD Castellón B, este próximo domingo el filial albinegro jugará su partido de liga contra otro rival directo en la pelea por la salvación: el colista UE Porreres, en Gaetà Huguet a partir de las 11.30 horas.