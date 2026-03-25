Así ha vuelto a entrenar el Castellón B tras la polémica suspensión de su partido en Torrent tras el virus gripal contagioso
El filial albinegro se ejercita en Gaetà Huguet con 23 futbolistas, con dos refuerzos del juvenil
La normalidad se ha vuelto a instalar en el CD Castellón B tras recuperarse los futbolistas afectados del virus gripal contagioso, que hizo que el pasado fin de semana se tuviese que suspender el partido Torrent CF-CD Castellón B previsto para el domingo 22 de marzo del 2026 a las 12.00 horas en el San Gregorio, algo que tanta polvareda levantó en el conjunto local dado que el partido quedó aplazado a las 1.02 horas del mismo domingo.
El filial albinegro se entrenó este miércoles en el campo B de las Instalaciones de Gaetà Huguet con 23 futbolistas, de ellos dos juveniles que se unieron al grupo (Alejandro Anes y Julián Rodríguez), y con las ausencias de Ismael Fadel e Isi Angulo, que es posible que por segunda semana consecutiva trabajen a las órdenes de Pablo Hernández con el primer equipo.
También estuvieron ausentes dos juveniles: Óscar Albiol y Fran Santamaría.
La resaca
Respecto al partido aplazado, es muy posible que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establezca un horario hoy mismo o, a más tardar, este jueves.
La intención será que se dispute la próxima semana (martes o miércoles); y a más tardar sería dentro de dos semanas. La intención del CD Castellón B es de jugar lo antes posible para ponerse al día en la clasificación del grupo 3 de Segunda Federación, donde los castellonalbinegros están a tres puntos de la plaza play-out y a cinco del descenso directo.
A la vista
A falta de concretarse la fecha y hora para este partido aplazado entre el Torrent CF y el CD Castellón B, este próximo domingo el filial albinegro jugará su partido de liga contra otro rival directo en la pelea por la salvación: el colista UE Porreres, en Gaetà Huguet a partir de las 11.30 horas.
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