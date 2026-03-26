¡Atención, Castellón! | La rápida radiografía del Albacete: 'rey de las porterías a cero', las bajas...

El CD Castellón visita este sábado, a partir de las 21.00 horas, a un Albacete Balompié en uno de sus mejores momentos del curso. El conjunto manchego, 11º clasificado, enlaza cuatro jornadas sin perder y aterriza en la cita del Carlos Belmonte tras dos victorias de gran impacto: la remontada ante Las Palmas y el 0-4 al Racing de Santander en El Sardinero.

Un Albacete al alza antes de recibir al Castellón

El equipo dirigido por Alberto González ha dado un paso adelante en las últimas semanas. Su victoria frente a Las Palmas, con remontada más allá del minuto 90, más y la goleada firmada en Santander han reforzado su candidatura a cerrar cuanto antes la permanencia y, al mismo tiempo, mantener viva la ilusión de pelear por la promoción.

El conjunto manchego cuenta con 11 puntos de colchón sobre el descenso y tiene la sexta plaza a ocho puntos, por lo que cualquier opción de seguir mirando hacia arriba pasa por superar al Castellón en el Carlos Belmonte.

El mejor dato defensivo de Segunda División

Más allá de su reacción clasificatoria, el gran argumento del Albacete está en su firmeza atrás. El cuadro manchego suma ya 13 jornadas sin encajar gol, la mejor cifra de toda LaLiga Hypermotion.

Ningún otro equipo de Segunda División alcanza ese registro. Y el dato gana aún más valor si se amplía la comparación: ningún club de Primera División ha logrado tampoco esa cifra de porterías a cero.

En las últimas seis jornadas, además, el Albacete solo ha recibido seis goles, un registro que en este tramo de competición únicamente mejora el Eibar.

Comparación con otros equipos

El Albacete presenta mejores cifras defensivas en cuanto a jornadas sin encajar que varios equipos de referencia del fútbol español.

Porterías a cero

Albacete: 13

13 Eibar, Burgos y Las Palmas: 12

12 Barcelona: 12

12 Real Madrid: 11

Keidi Bare busca un balón aéreo ante Lizoain. / / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Raúl Lizoain se adueña de la portería

En esa solidez defensiva han tenido un papel clave los dos guardametas del Albacete. Diego Mariño ha firmado seis porterías a cero, mientras que Raúl Lizoain suma siete y se ha hecho con la titularidad en las últimas jornadas.

De hecho, Mariño no viajó al último compromiso en Santander, donde el equipo volvió a dejar su portería intacta.

Cinco bajas en el Albacete ante el Castellón

Pese a su buen momento, el Albacete también afronta el partido con ausencias importantes.

Bajas del Albacete, en puntos

Diego Mariño , portero.

, portero. Agus Medina , centrocampista ofensivo y autor del gol de la primera vuelta.

, centrocampista ofensivo y autor del gol de la primera vuelta. Higinio Marín , delantero, expulsado en el partido de SkyFi Castalia.

, delantero, expulsado en el partido de SkyFi Castalia. Edward Cedeño , pivote panameño.

, pivote panameño. Lorenzo Aguado, lateral derecho, sancionado.

Estas ausencias obligarán a Alberto González a reajustar varias piezas en una cita importante para las aspiraciones del equipo manchego.

El precedente de la primera vuelta

El encuentro disputado en SkyFi Castalia se resolvió con triunfo del Albacete por 0-1, en un duelo que dejó además la expulsión de Higinio Marín y Alberto Jiménez en el descuento.

Aquel partido también tuvo como protagonista a Agus Medina, autor del único tanto del choque y una de las bajas más sensibles del conjunto manchego para esta segunda vuelta.

Qué se juega el Albacete

El Albacete llega a la cita con dos objetivos muy claros: acercarse de forma casi definitiva a la permanencia y mantener abierta la vía del play-off de ascenso.

Una victoria ante el Castellón reforzaría ambas metas y consolidaría el gran momento de un equipo que ha encontrado en su defensa su principal seña de identidad.

Pero los de Pablo Hernández, a su vez, quiren poner fin a cinco jornadas sin ganar.