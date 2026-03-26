Castellón | El gol de Camara a la Cultural: «Tiene una potencia de salto similar a la de Cristiano Ronaldo»

Verano del 2025. Como es habitual, la rumorología y los amistosos acompañan la espera para el inicio liguero. El mercado de fichajes está en plena ebullición y muchos son los clubs que apuestan por nombres contrastados para la delantera, la posición más difícil de acertar. No ha llegado todavía Adam Jakobsen, pero en el CD Castellón lo tienen claro: Ousmane Camara es el delantero del presente (y veremos si del futuro) del club.

No había sido una excelsa primera temporada del guineano. Aún no ha cumplido los 24 años. No ha jugado mucho (ligeramente por encima de los 1.000 minutos en 16 partidos) y ha marcado tres goles (dos el mismo día, en la derrota magdalenera en el campo del Levante). Su carácter volcánico, seguramente, le ha perjudicado, pero de puertas para adentro del SkyFi Castalia, están tranquilos.

Datos

Llegó a cambio de un traspaso del fútbol francés (Auxerre), tras la experiencia olímpica en los Juegos de París 2024. Y eso, en el Castellón de Haralabos Voulgaris, significa que hay algo detrás. Algo que empieza a verse esta temporada, en la que Camara está ya al filo de los dobles dígitos: el 1-0 a la Cultural Leonesa significa el noveno de su cuenta y dos asistencias, lo que significa que marca o da un pase de gol cada partido y medio.

Ousmane Camara, autor del 1-0 a la Cultural Leonesa. / KMY ROS

El primer curso

Físicamente poderoso, a pesar de que no es excesivamente alto (1,76 metros), también empieza a mostrar su dominio en facetas del fútbol fundamentales para ser el delantero de referencia: el juego aéreo. Volvamos al pasado mes de julio: no ha dado aún muestras de ello en ese primer curso de albinegro (recordatorio: sí había marcado, de esta manera, en el 4-1 frente al Almería, en la diana que confirmó la remontada). Es más, semanas más tarde, acarició, de cabeza, el 2-2 en Córdoba, en el minuto 97), pero un destacado miembro del staff del Castellón asegura que Ousmane «tiene una potencia de salto similar a la de Cristiano Ronaldo». No lo dice por decir, sino que en un proyecto basado en el big data, todo, absolutamente todo, esté medido.

No sirvió para ganar a la Cultural, para poner fin a la sequía de victorias, pero el tanto de Camara a llos leoneses tiene una lectura profunda. Horas después del polémico penalti de Ismael Fadel, del chasco de no poder con el equipo que llegó al SkyFi Castalia cerrando la clasificación, el análisis es más amplio y frío. «Hacía tiempo que no marcábamos un gol de cabeza desde tan lejos», se escucha en la redacción de Mediterráneo. Tocaba, pues, radiografiarlo.

A fondo

Según el estudio elaborado por este periódico a partir de herramientas vinculadas a la Inteligencia Artificial, Camara cabeceó, lejos del alcance de Edgar Badía, a nueve metros de la línea de gol y a alrededor de 11,5 del centro de la portería.

El centro de Israel Suero es esos tan característicos del madrileño, un zurdazo con mucha comba y fuerza. Con todo, para darle la potencia suficiente, para que bote en las narices del portero y entre, había que elevarse e impactar al esférico con potencia. Según dicho análisis, Camara se elevó en torno a los 2,30 metros sobre el terreno de juego, lo que significa 56 centímetros más que su estatura. Unso muelles considerables, que no significa que el internacional por Guinea Conakry haya alcanzado su máximo.

CR7

Regresemos al símil con Cristiano Ronaldo, considerado como uno de los futbolistas con la potencia de salto más poderosa: el tope medido del portugués es de 78 centímetros en vertical, similar a la de un jugador de la NBA (influye la carrera, si se ayuda de brazos, incluso si existe un apoyo con un jugador rival..., factores que condicionan este registro). Las comparaciones son odiosas, pero estamos hablando de que Camara brinca también mucho.