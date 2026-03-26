La curiosa clasificación que lideran Albacete y Castellón que no verás en otro sitio...

Hay otra clasificación en Segunda División que no suele ocupar grandes portadas, pero que también retrata una temporada: la de los equipos con más tiros a la madera en LaLiga Hypermotion. Ahí aparece el Albacete Balompié como líder con 21 remates al palo o al larguero, seguido muy de cerca por el CD Castellón, con 16 impactos.

El Albacete manda en la clasificación del palo

El conjunto manchego es el auténtico rey del palo en Segunda con esos 21 disparos repelidos por la madera de la portería rival. Tras el Albacete aparece el Castellón con 16, mientras que el siguiente escalón lo ocupa el Córdoba con 15.

Con 10 impactos figuran Andorra, Zaragoza, Granada, Almería y Cádiz.

En el extremo contrario aparecen los equipos con menos remates a la madera: el Huesca, con apenas tres; la Cultural Leonesa, con cuatro; y Leganés y Mirandés, con cinco.

En total, en toda la categoría se han registrado ya 188 tiros a los postes.

Albacete y Castellón encabezan la tabla de tiros a la madera en Segunda: 21 para el Alba y 16 para el conjunto albinegro.

Quiénes más veces han golpeado la madera

En el Albacete, el futbolista con más remates al palo es Jon Morcillo, con cuatro. Por detrás aparecen con dos Javi Villar, Riki Rodríguez, Antonio Puertas y Jefté Betancor.

En el Castellón, los 16 tiros a la madera tienen como principales protagonistas a Beñat Gerenabarrena, Israel Suero y Alberto Jiménez, todos ellos con dos. Después figuran hasta 12 futbolistas albinegros con un remate al palo o al larguero.

Un precedente claro en el SkyFi Castalia

El partido de la primera vuelta, que terminó con victoria del Albacete en SkyFi Castalia por 0-1, ya dejó una pista de esta tendencia: hubo cuatro balones a la madera, dos por cada equipo.

Por parte del Castellón, los disparos que no acabaron en gol fueron de Ronaldo Pompeu y Brian Cipenga. En el bando manchego, los remates repelidos por los postes fueron de Ale Meléndez y Jon García.

Ese precedente refuerza la idea de que el duelo entre ambos enfrenta a dos de los equipos de LaLiga Hypermotion que más veces se han quedado a centímetros del gol.

En qué jornadas hubo más tiros al palo en Segunda

De los 188 impactos a la madera contabilizados en la categoría, la jornada 23 fue la más prolífica, con 12. Muy cerca quedó la primera jornada, con 11.

En cambio, las fechas con menos remates al palo fueron la jornada 30, con solo dos, y la jornada 22, con tres.

En resumen

El partido entre Albacete y Castellón, sábado 28 de marzo a las 21.00 horas en el Carlos Belmonte, enfrenta a los dos equipos que más veces han visto cómo la madera les niega el gol esta temporada.