Conexión Orellut | El CD Castellón buscará en Albacete un triunfo que le permita reencontrarse con su mejor versión

El pódcast del periódico Mediterráneo Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, estrena un nuevo episodio centrado en la previa del partido que el CD Castellón disputará este sábado en Albacete.

El programa aborda el actual bache de resultados del conjunto albinegro desde una perspectiva futbolística, psicológica y táctica, con la participación de Alfredo Monfort, Luis Pastor, Dejan Racic y David Peris. Entre los temas destacados, se analiza cómo la presión por el ascenso directo y la pérdida de confianza han influido en el rendimiento del equipo.

El episodio se completa con la sección musical Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer, con un especial dedicado a la banda británica The Cult.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.