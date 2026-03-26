Tres (más una) noticias del día que debes saber del Castellón

El CD Castellón prepara a fondo el encuentro del sábado 28 de marzo del 2026, a las 21.00 horas, en el Estadio Carlos Belmonte, de la 32ª jornada de LaLiga Hypermotion. Enfrente, el Albacete Balompié.

El conjunto de Pablo Hernández llega con sensibles ausencias (Álex Calatrava, Douglas Aurélio, Awer Mabil y Brian Cipenga), recuperando (eso sí) a Jérémy Mellot.

El CD Castellón atraviesa un momento de resultados discretos, pero sigue muy vivo en la lucha por el ascenso. Pese a encadenar cinco jornadas sin ganar, el conjunto albinegro continúa en puestos de play-off y conserva intactas sus opciones en una temporada en la que ya ha logrado hitos tan simbólicos como volver al liderato de Segunda 33 años después.

Una mala racha que no borra lo conseguido

El último triunfo del Castellón llegó en la jornada 26, con la victoria ante el Deportivo de la Coruña por 2-0 en el SkyFi Castalia, un resultado que permitió al equipo entonces dirigido por Pablo Hernández alcanzar el liderato de Segunda División más de tres décadas después.

Aquel momento confirmó el gran trabajo realizado por el equipo durante buena parte del campeonato y reforzó la sensación de que el conjunto albinegro estaba plenamente capacitado para competir por cotas altas en LaLiga Hypermotion.

Desde entonces, el Castellón no ha vuelto a sumar de tres, pero sigue resistiendo entre los mejores de la categoría.

Cinco jornadas sin ganar, pero todavía en la pelea

Desde el 15 de febrero, los castellonenses han sumado dos de los últimos 15 puntos posibles, con empates ante Las Palmas y la Cultural y Deportiva Leonesa; y derrotas frente a Racing de Santander, Real Sociedad B y Sporting de Gijón.

Las Palmas 1-1 Castellón

Castellón 1-3 Racing de Santander

Real Sociedad B 4-2 Castellón

Sporting de Gijón 4-1 Castellón

Castellón 1-1 Cultural Leonesa

Sin embargo, la lectura sigue teniendo un componente positivo: incluso en una fase de claro bajón, el Castellón continúa en puestos de promoción.

El play-off sigue ahí

El equipo albinegro es ahora sexto con 50 puntos, los mismos que suma el Burgos, que aparece justo por detrás.

Eso significa que, pese a haber agotado el colchón que había construido semanas atrás, el Castellón sigue dependiendo de su capacidad de reacción para sostenerse entre los seis primeros y relanzar su candidatura.

Un margen que habla bien de la temporada

El hecho de seguir entre los mejores de la categoría después de cinco jornadas sin ganar también pone en valor el rendimiento acumulado anteriormente. El Castellón había construido una trayectoria tan sólida que todavía le permite seguir en una posición privilegiada en la tabla.

Más que una caída definitiva, el momento actual puede interpretarse como una fase de dificultad dentro de una temporada muy competitiva, en la que el conjunto albinegro ya ha demostrado personalidad, capacidad ofensiva y argumentos para reponerse.

Lo positivo para el Castellón

Sigue en puestos de play-off de ascenso .

. Mantiene 50 puntos y continúa dentro del objetivo .

. Ya ha sido capaz de alcanzar el liderato de Segunda División tras 33 años .

. Depende de sí mismo para seguir en la pelea .

. La temporada acumulada le da margen para reaccionar .

. El equipo ya ha demostrado que puede competir con los mejores.

Mirar hacia adelante

El gran reto del CD Castellón pasa ahora por convertir esta mala racha en un punto de inflexión. La clasificación demuestra que sigue a tiempo de todo y que un solo triunfo puede volver a darle impulso en una lucha por el ascenso cada vez más ajustada.

Porque, pese a las últimas cinco jornadas, el mensaje que deja la tabla es claro: el Castellón sigue en play-off y continúa siendo uno de los aspirantes a pelear por subir.

Aquí van 3+1 noticias que debes saber de este jueves, 26 de marzo del 2026.

Horario con el Burgos en el SkyFi Castalia

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la 36ª jornada en Segunda, repartida entre el 17 y el 20 de abril.

El fútbol regresará al SkyFi Castalia en fin de semana, al recibir al Burgos, con el que ahora está empatado, el sábado 18 a las 18.30 horas (LaLiga Hypermotion TV). Un encuentro situado entre las visitas al Mirandés y Málaga.

Cipenga, con minutos en un amistoso

La República Democrática del Congo venció a Bermudas (2-0) en Guadalajara (México), donde el martes juega el partido que les puede clasificar para el Mundial (frente a Jamaica o Nueva Caledonia), con minutos para Brian Cipenga. En cuanto a Awer Mabil, disputa este viernes otro amistoso, un Australia-Camerún, en Sídney (10.10, hora peninsular en España).

Galería: Entrenamiento del Castellón sin nuevos contratiempos para la visita al Albacete / Erik Pradas / Erik Pradas

El Castellón debate sobre la gestión

El Castellón estuvo presente en la V Jornadas de Clubes de LaLiga, en PortAventura, un espacio estratégico orientado al análisis y desarrollo del negocio del fútbol profesional: allí debatieron sobre la internacionalización, la monetización digital y la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión deportiva y empresarial.

Valoración de Fran Gámez (Albacete)

«Será un partido muy parecido al del Racing y al de la primera vuelta», señala el lateral derecho de Port de Sagunt, recientemente renovado hasta el 2027, en alusión al 0-4 en El Sardinero o aquel 0-1 en el SkyFi Castalia del 19 de octubre pasado. «Es un equipo muy físico, que juega muy bien», ahondó.