Elogios desde Albacete: «El Castellón sigue siendo un equipo muy bueno»
Alberto González, técnico del Alba, remarca que los ‘orelluts’ «hacen muchas cosas bien»
Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, vaticinó una gran noche de fútbol este sábado (21.00 horas) en el Carlos Belmonte, en la visita del CD Castellón de Pablo Hernández.
«Lo tiene todo. Es un buen día, una buena hora. Me consta que hay muchas ganas en la ciudad del partido. Va a haber un ambientazo (con más de mil orelluts en la gradas) y ojalá podamos disfrutar de una gran noche de fútbol», comentó el técnico del Albacete.
González, además, quitó importancia a la mala dinámica del Castellón. «Justo cuando se pone líder están pasando un bache. Les pasa a muchos equipos. La categoría es complicada. Pese a ello, siguen siendo un equipo muy bueno que hace las cosas muy bien», aseguró el míster local.
El Albacete, creciendo
El Albacete afronta el partido en uno de los mejores momentos de la temporada, si no el mejor. Llega a la cita tras ganar consecutivamente a dos equipos de la zona alta: Las Palmas (2-1) y Racing de Santander (0-4). «Se va consolidando esa mejoría en defensa que hablábamos semanas atrás. También del déficit en ataque, pero ojalá podamos mantener lo bueno del otro día en el tiempo. Debemos estar contentos y trabajar en esa mejoría manteniendo los pies en el suelo», comentó González.
En el partido de la primera vuelta, el Albacete ganó por la mínima en el SkyFi Castalia (0-1), en un encuentro marcado por la polémica arbitral (el Castellón reclamó al menos un penalti muy claro).
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