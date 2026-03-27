Albacete-Castellón: búscate en el macrodesplazamiento del 2006... y si vas, consulta estos consejos

El Albacete Balompié desbloqueó, este jueves 26 de marzo del 2026, al mediodía, la venta de entradas para el público en general, una vez terminó el plazo exclusivamente reservado a sus abonados. Y aunque 700 aficionados del CD Castellón ya habían agotado las localidades enviadas la semana pasada (550 al principio y, al poco, 150 suplementarias), la página web del club manchego colapsó por momentos.

Hay que recordar que el Carlos Belmonte tiene una capacidad para 17.524 espectadores, con alrededor de dos tercios ocupados por sus socios (11.610, a fecha de septiembre del 2025) y que una cifra similar (11.126) acudieron al último compromiso en casa, en un encuentro disputado el lunes por la noche.

Galería: Entrenamiento del Castellón sin nuevos contratiempos para la visita al Albacete / Erik Pradas / Erik Pradas

Temporada de viajes complicados

En una temporada con enormes obstáculos, debido a la ausencias de rivales cercanos a la capital de la Plana, para los desplazamientos masivos, Albacete aparece, por cercanía, día (sábado) y hora (nueve de la noche) y privilegiada situación clasificatoria de los albinegros (cerrando la zona de play-off de ascenso), como la mejor de las opciones. Ya la temporada pasada, en una gélida tarde dominical (por la temperatura y por el flojo encuentro: 0-0), un millar de seguidores acompañaron al equipo todavía dirigido por Dick Schreuder. Una cantidad que, a buen seguro, se supera en esta jornada.

Galería | La afición del Castellón en Albacete / Jorge Sastriques

Sin embargo, difícilmente se llegará al desplazamiento albinegro por antonomasia al corazón de Castilla-La Mancha. El 14 de mayo del 2006 permanece indeleble en la memoria de centenares de orelluts que, 20 años más jóvenes que ahora, fueron testigos, en vivo y en directo, de otro paso más hacia la permanencia en Segunda.

En ‘modo remember’

Un poco de contexto. El Castellón había regresado al fútbol profesional, después de 11 temporadas en Segunda B. Sin embargo, la salvación parecía una utopía cinco meses antes cuando, a las puertas de las navidades, era colista y solo había ganado dos de sus primeros 17 encuentros.

Los refuerzos de invierno tiraron del equipo, así que se llegó a Albacete, a seis jornadas de la conclusión, con la opción de sumar la quinta victoria consecutiva e incrementar la renta de siete puntos sobre el descenso que, por aquel entonces, ya llevaba el conjunto dirigido por Pepe Moré.

Aquel domingo, más veraniego que primaveral (25º en Albacete), 2.500 aficionados albinegros (la Fedpecas fletó 15 autobuses) tomaron primero las calles de la ciudad y después el estadio donde, en medio de alrededor de 8.000 espectadores, se hicieron notar.

El partido

El encuentro no empezó demasiado bien para el Castellón, sometido por su rival, que se avanzó a los 35 minutos, cuando Carlos Aranda superó a Raúl Jiménez.

No desfalleció la afición, ni tampoco el equipo, que igualó al cuarto de hora de la reanudación: lo hizo Juan Antonio Zamora, con un zapatazo ajustado al poste.

Ese resultado, en una jornada en la que además acompañaron otros marcadores, permitió, a los desplazados, despedir a los Àngel Dealbert, Pepe Mora, Pepe Castell... con el cántico «el año que viene, volveremos otra vez». Claro que lo hicieron, entonces para vencer (0-1, gol de Nakor Bueno).

¿Qué hacer en Albacete?

La Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas) organiza un viaje y fletará diversos autobuses, que saldrán el mismo sábado, a las 15.00 horas, así que llegarán con poco margen al Carlos Belmonte.

Sin embargo, lo que quieran prolongar unas horas el desplazamiento a Albacete unas horas (pincha aquí para ver opciones), tienen aquí un puñado de sugerencias.

Mapa de la ciudad de Albacete. / MEDITERRÁNEO

¿Dónde aparcar, cerca del estadio?

El Estadio Municipal Carlos Belmonte está a unos 25 minutos caminando de la Plaza del Altozano, considerado el centro neurálgico de la ciudad manchega.

La mejor opción de pago

Párking Avenida de España (APK2). Está en la Avenida de España, situado a menos de 10 minutos andando del Carlos Belmonte.

Si quieres aparcar en la calle

Busca sitio un poco más alejado del estadio, por la zona de Avenida de España / Universidad / calles interiores; y entra andando los últimos 10-15 minutos. El estadio está en la Avenida de España s/n, junto al entorno universitario/deportivo, así que cuanto más te pegues al campo, peor suele estar para entrar y salir.

Dónde evitarlo

Evita intentar dejar el coche pegado al gol sur o al tramo inmediato de Avenida de España. En partidos con dispositivo especial, la Policía Local ha llegado a prohibir estacionar en Avenida de España entre la puerta de gol sur y la calle Hellín.

La recomendación

Si vas con tiempo y quieres ir sobre seguro: Párking Avenida de España .

. Si prefieres ahorrarte el aparcamiento: deja el coche algo más lejos del Belmonte y entra caminando.

¿Qué hacer?

Si solo tienes unas horas en Albacete, haría esto:

Empieza por el Pasaje de Lodares, que está en pleno centro y es uno de los rincones más emblemáticos y fotografiados de la ciudad (es una parada rápida y muy agradecida).

Luego acércate a la Catedral de San Juan Bautista y su entorno. Además, cuenta con una potente iluminación exterior, así que al atardecer o de noche puede lucir especialmente bien.

Después, si te apetece algo tranquilo, date un paseo por el Parque Abelardo Sánchez, el gran pulmón verde de Albacete, con más de 110.000 m² y en una zona muy cómoda para seguir moviéndote por el centro.

Si quieres meter una visita cultural corta, el plan más típico y con más personalidad es el Museo de la Cuchillería, muy ligado a la identidad de la ciudad.

Mi ruta rápida sería:

Pasaje de Lodares Catedral y Plaza de la Catedral Museo de la Cuchillería Parque Abelardo Sánchez Una caña o cena por el centro

Si vas con ambiente de partido y poco tiempo, me quedaría con esta versión exprés: Pasaje de Lodares + Catedral + algo de tapeo + Carlos Belmonte. El estadio está en Avenida de España s/n.

Ten en cuenta que los horarios concretos de museos pueden variar según el día, así que conviene comprobarlos antes de entrar.

Para más información, entra en esta información sobre lo que hacer, en un día, en Albacete.

¿Qué comprar?

Ten encuenta los horarios, al ser sábado, pero lo más típico y con más sentido para llevarte de Albacete es esto:

Una navaja o cuchillo de Albacete . Es la compra más representativa de la ciudad: la cuchillería es una seña de identidad histórica de Albacete y está muy ligada a su artesanía local.

. Es la compra más representativa de la ciudad: la cuchillería es una seña de identidad histórica de Albacete y está muy ligada a su artesanía local. Queso manchego . Es una de las compras gastronómicas más seguras, si quieres llevar algo local y reconocible de Castilla-La Mancha.

. Es una de las compras gastronómicas más seguras, si quieres llevar algo local y reconocible de Castilla-La Mancha. Azafrán de La Mancha . Buena opción si buscas algo pequeño, fácil de transportar y muy de la tierra.

. Buena opción si buscas algo pequeño, fácil de transportar y muy de la tierra. Miguelitos de La Roda. Para regalo rápido o para el viaje de vuelta, son de lo más famoso de la provincia.

Consejo práctico:

Si quieres un recuerdo auténtico , compra cuchillería .

, compra . Si quieres algo para comer o regalar , ve a por queso manchego o Miguelitos .

, ve a por o . Si quieres algo pequeño pero con prestigio, azafrán.

Y un detalle importante: si compras una navaja o un cuchillo, acuérdate de llevarlo guardado y no encima, si luego vas al estadio o te mueves con controles.

El Carlos Belmonte. / Jorge Sastriques

Comer y cenar

Para todos los gustos, públicos y sabores, pero este podría ser un buen resumen. Lo dejaría así:

Opción económica

Comer: Taberna Motivos . TheFork la sitúa entre los locales más populares y también entre los más económicos de Albacete.

. TheFork la sitúa entre los locales más populares y también entre los más económicos de Albacete. Cenar: The Tapa Negra (Zapateros) o The Tapa Negra (Altozano). Las dos aparecen entre las opciones “a buen precio” y entre las tapas más populares en la ciudad.

Opción cara

Comer: Don Gil . La Guía Repsol 2026 lo recomienda y lo sitúa en una franja de entre 35 y 60 euros , con cocina manchega y producto tradicional.

. La Guía Repsol 2026 lo recomienda y lo sitúa en una franja de , con cocina manchega y producto tradicional. Cenar: Ababol. Es la apuesta más potente: Una Estrella Michelin en la guía 2026: cocina actual/regional, y además TheFork muestra menús desde 50 euros.

El resumen rápido:

Barato: Motivos / Tapa Negra

Más serio o de darte un homenaje: Don Gil / Ababol.

Gazpacho manchego. / Shutterstock

Lo típico para llevarse al estómago

Los gazpachos manchegos es de lo más típico. Caracoles también se comen, pero lo más representativo de Albacete, te diría este orden:

Gazpacho manchego : probablemente el plato más emblemático: es un guiso caliente, no el gazpacho andaluz.

: probablemente el plato más emblemático: es un guiso caliente, no el gazpacho andaluz. Atascaburras : muy típico de la provincia de Albacete, sobre todo en la sierra y en época fría.

: muy típico de la provincia de Albacete, sobre todo en la sierra y en época fría. Perdiz en escabeche : aparece también entre los platos de la zona señalados por Turismo de España.

: aparece también entre los platos de la zona señalados por Turismo de España. Miguelitos de La Roda: el dulce más famoso para rematar o llevarte.

Así es el gazpacho manchego.