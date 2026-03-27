Altas, bajas y alineaciones probables en el Albacete-Castellón

Cruce de dinámicas en el Carlos Belmonte en un partido que puede marcar el tramo final de la temporada de ambos contendientes. El Albacete quiere lograr su tercer triunfo consecutivo y, por ende, enlazar la quinta jornada sin perder ante un Castellón obligado a reaccionar después de acumular esa misma racha de partidos sin ganar, lo que le ha alejado de los puestos de ascenso directo, aunque sigue en play-off.

Las bajas en el Albacete

El Albacete con las bajas del lateral derecho Lorenzo, por sanción, y del centrocampista Agus Medina y el portero Mariño, por lesión, además de los lesionados de larga duración Higinio y Cedeño.

Las ausencias en el Castellón

El técnico Pablo Hernández vuelve a tener bajas significativas. No podrá contar con sus dos máximos asistentes, Brian Cipenga, convocado con la RD Congo, y Álex Calatrava, sancionado. Tampoco estarán Awer Mabil, que estará con Australia, y el lesionado Douglas Aurélio.

Así, Isra Suero podría suplir la ausencia de Calatrava en la mediapunta para liderar el juego ofensivo del Castellón, con Pablo Santiago en banda diestra mientras que Raúl Sánchez podría ocupar el carril izquierdo. Al lateral derecho regresa Jérémy Mellot tras cumplir un partido de sanción.

Alineaciones probables:

Albacete: Lizoain, Gámez, Lluís López, Pepe Sánchez, Neva, Jogo, Pacheco, Martín Fernández, Ale Meléndez, Puertas y Jefté.

Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra o Brignani; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Raúl Sánchez, Suero y Camara.