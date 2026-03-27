El Castellón necesita (a) Suero en Albacete: cinco motivos que avalan su candidatura a la titularidad
Tiene las puertas del once inicial más abiertas que nunca, por las bajas de Cipenga, Mabil, Douglas... y por encima de todas, de Cala
El CD Castellón atraviesa su momento menos productivo del ejercicio, pero sigue firmemente agarrado al objetivo. Pese a encadenar cinco jornadas sin ganar (dos empates), el conjunto albinegro se mantiene en puestos de promoción de ascenso y conserva intactas sus opciones de pelear por algo grande en una temporada que ya ha dejado señales muy claras de su potencial.
La última victoria llegó en la jornada 26, cuando derrotó al Deportivo por 2-0 en el SkyFi Castalia. Aquel triunfo no fue uno más: permitió al Castellón situarse como líder de Segunda, en solitario, 33 años después, un dato de enorme valor simbólico que resume el crecimiento del equipo y el camino recorrido en este curso. No era una casualidad ni un espejismo, sino la consecuencia de una trayectoria sólida, ambiciosa y capaz de competir de tú a tú con cualquiera en LaLiga Hypermotion.
Contexto
Desde entonces, el equipo no ha vuelto a sumar de tres. Una racha negativa poco habitual en un Castellón que, durante la mayoría de los tramos del largo campeonato, había ofrecido una poderosa imagen. En este periodo vigente, los albinegros solamente han sumado dos de los 15 puntos en juego.
Sin embargo, la clasificación invita a mantener una lectura serena y también esperanzadora. El Castellón sigue sexto con 50 puntos, dentro de la zona de play-off, aunque ahora empatado con el Burgos (séptimo). El colchón se ha agotado, sí, pero continúa en la pelea y depende de sí mismo para seguir defendiendo una posición que se ha ganado a pulso.
La lectura
Ahí está la parte más positiva de este momento: incluso en su peor tramo de resultados, el Castellón sigue entre los mejores. Eso habla bien del trabajo acumulado anteriormente, de la regularidad mostrada durante meses y del margen competitivo que conserva. No todos son capaces de soportar una racha así sin salir de la zona noble.
Más que mirar solo el bache, conviene observar el conjunto. El Castellón ha demostrado que tiene argumentos para reaccionar, reencontrarse con la victoria y volver a impulsar su candidatura. Ha sido líder, se ha consolidado entre los aspirantes y pelea por el ascenso.
Para ello, ahora tiene que lidiar con sensibles bajas: Douglas Aurélio, Brian Cipenga, Awer Mabil y Álex Calatrava. Esta última, la de Cala, abre las puertas de la titularidad, más que nunca a Isra Suero.
Aquí van cinco motivos
- Acreditado su rol de revulsivo. No llega a los 1.000 minutos y, curiosamente, apenas si ha sido titular en seis ocasiones de los 25 partidos disputados (sin jugar en seis). No obstante, suma cinco tantos y otros tantos pases de gol: de ellos, cuatro y cuatro (respectivamente) han sido desde el banquillo.
- Victorias en sus dos titularidades más recientes. El Castellón ganó sus dos últimos encuentros con Suero en el once inicial: el 0-4 en Valladolid (la única vez que Cala no ha sido titular), con una asistencia en 64’; y el 2-0 al Dépor (disputó una hora entera).
- Un jugador con la flecha hacia arriba. En un Castellón sin Cala, Cipenga ni Mabil en el Carlos Belmonte, con jugadores que han bajado su rendimiento (Beñat Gerenabarrea o Diego Barri) o tratando de reencontarse a sí mismos (Raúl Sánchez, Adam Jakobsen)..., Suero ha demostrado su capacidad para echarse el equipo a sus espaldas.
- Esa rosca tan característica con la izquierda... Es marca de la casa. El lunes, frente a la Cultural Leonesa, volvió a poner un centro combado y medido en el gol de Ousmane Camara, calcado a la jugada entre ambos para el 1-1 frente al Málaga. Cipenga en Riazor y Diego Barri en Valladolid acreditaron ese recurso futbolístico del 10.
- Por encima de le media del equipo. Lo está en goles, asistencias, disparos, pases, intercepciones y entradas, según queda reflejado en la web de LaLiga Hypermotion (pincha aquí para verlo).
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