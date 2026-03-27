El Castellón necesita (a) Suero en Albacete: cinco motivos que avalan su candidatura a la titularidad

El CD Castellón atraviesa su momento menos productivo del ejercicio, pero sigue firmemente agarrado al objetivo. Pese a encadenar cinco jornadas sin ganar (dos empates), el conjunto albinegro se mantiene en puestos de promoción de ascenso y conserva intactas sus opciones de pelear por algo grande en una temporada que ya ha dejado señales muy claras de su potencial.

La última victoria llegó en la jornada 26, cuando derrotó al Deportivo por 2-0 en el SkyFi Castalia. Aquel triunfo no fue uno más: permitió al Castellón situarse como líder de Segunda, en solitario, 33 años después, un dato de enorme valor simbólico que resume el crecimiento del equipo y el camino recorrido en este curso. No era una casualidad ni un espejismo, sino la consecuencia de una trayectoria sólida, ambiciosa y capaz de competir de tú a tú con cualquiera en LaLiga Hypermotion.

Contexto

Desde entonces, el equipo no ha vuelto a sumar de tres. Una racha negativa poco habitual en un Castellón que, durante la mayoría de los tramos del largo campeonato, había ofrecido una poderosa imagen. En este periodo vigente, los albinegros solamente han sumado dos de los 15 puntos en juego.

Sin embargo, la clasificación invita a mantener una lectura serena y también esperanzadora. El Castellón sigue sexto con 50 puntos, dentro de la zona de play-off, aunque ahora empatado con el Burgos (séptimo). El colchón se ha agotado, sí, pero continúa en la pelea y depende de sí mismo para seguir defendiendo una posición que se ha ganado a pulso.

La lectura

Ahí está la parte más positiva de este momento: incluso en su peor tramo de resultados, el Castellón sigue entre los mejores. Eso habla bien del trabajo acumulado anteriormente, de la regularidad mostrada durante meses y del margen competitivo que conserva. No todos son capaces de soportar una racha así sin salir de la zona noble.

Más que mirar solo el bache, conviene observar el conjunto. El Castellón ha demostrado que tiene argumentos para reaccionar, reencontrarse con la victoria y volver a impulsar su candidatura. Ha sido líder, se ha consolidado entre los aspirantes y pelea por el ascenso.

Para ello, ahora tiene que lidiar con sensibles bajas: Douglas Aurélio, Brian Cipenga, Awer Mabil y Álex Calatrava. Esta última, la de Cala, abre las puertas de la titularidad, más que nunca a Isra Suero.

Doué felicita a Israel Suero tras un gol en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Aquí van cinco motivos