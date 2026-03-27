Directo | Albacete-Castellón

El CD Castellón desea cortar la mala racha de resultados con una victoria en el Carlos Belmonte. El Albacete Balompié, por contra, atraviesa un buen momento de forma.

Los albinegros contarán con la ayuda de su afición, que se desplaza en masa. El entrenador Pablo Hernández tiene las bajas de Cala, Cipenga, Mabil y Douglas Aurélio.

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Sigue este sábado el encuentro en el directo de Mediterráneo.